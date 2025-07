Serbia Education Policy Project finansiran od strane Evropske unije (Broj ugovora: 2024/458-683) čiji je glavni korisnik Ministarstvo prosvete ima za cilj da doprinese postizanju širokih, dugoročnih promena u političkom, društvenom, ekonomskom i ekološkom kontekstu kroz podršku Vladi Republike Srbije u sprovođenju reformi u oblasti obrazovanja, a u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i međunarodnim obavezama.

Svrha projekta je jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta ključnih institucija u sektoru obrazovanja za upravljanje sveobuhvatnom reformom obrazovanja, kao i pravovremenu, efikasnu i efektivnu koordinaciju i sprovođenje Ugovora o reformi sektorskih učinaka (SRPC).

Specifični cilj projekta:

Jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta u sektoru obrazovanja radi upravljanja i koordinacije pravovremenog, efikasnog i efektivnog sprovođenja sektorskih politika (reforma obrazovanja).

Trenutno je u okviru projekta raspisan poziv za radno mesto:

SNKE Higher Education – improving the equity, quality and relevance of the education system

Detaljne informacije o uslovima konkurisanja možete pronaći u dokumentu: Ad No 11. SNKE_Higher Education – improving the equity, quality and relevance of the education system

Rok za prijavu: 29. jul 2025. do 17:00

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Način prijave: potrebno je poslati sledeća dokumente putem e-maila:

CV (u EU formatu)

Relevantne diplome

Potvrde o zaposlenju

Pošaljite prijavu na:

Sve prijave biće tretirane kao strogo poverljive.

Za više informacija kontaktirajte: snezana.pavlovic@weglobal.org