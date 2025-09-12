Evropsku nedelju mobilnosti zatvatamo posebno osmišljenim školskim časom o održivoj mobilnosti. Evropska kuća će ugostiti 60 učenika koji će učiti o istoriji urbane mobilnosti – od prvih ideja do savremenih rešenja.

Kroz kreativan i interaktivan pristup, deca će otkriti alternativne vidove prevoza i kako njihovim češćim korišćenjem mogu direktno doprineti borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine.

Evropska nedelja mobilnosti je vodeća kampanja EU za podizanje svesti o održivoj urbanoj mobilnosti, pokrenuta 2002. godine. Cilj joj je da inspiriše lokalne vlasti širom Evrope da uvedu i promovišu održive načine kretanja – hodanje, vožnju bicikla i korišćenje javnog prevoza – i da ih učini dostupnim svima. Ove godine u kampanji učestvuje više od 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja, uključujući 15 gradova i opština u Srbiji. Tema „Mobilnost za sve“ naglašava pristupačne, bezbedne i inkluzivne opcije prevoza za sve građane.

Arhivska fotografija