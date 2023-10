Tokom nedelje od 9. do 14. oktobra serijom različitih događaja i aktivnosti širom Evrope se promoviše program Erazmus+. Kroz izložbe, koncerte, takmičenja, seminare, otvorene dane i različite prezentacije imate mogućnost da saznate sve o Erazmus+ programu, kao i da razgovarate sa korisnicima i alumnistima programa o njihovim iskustvima, ali i dobijete detaljnije informacija o različitim projektima koji se sprovode u okviru ovog programa.

Erazmus+ program obogaćuje živote i širi vidike, a samo tokom 2022. godine održano je 6.295 događaja u 58 zemalja, a čak 47 događaja u Srbiji – a ove godine u fokusu #ErasmusDays je internacionalna mobilnost i aktivno građanstvo.

Za sve one koji žele da nastave obrazovanje u inostranstvu, obučavaju se odnosno steknu nova znanja i veštine – ovo je prilika da dobiju sve neophodne informacije kako bi iskoristili sve mogućnosti koje se pružaju u okviru programa. Na ove teme organizuju se različiti vebinari namenjeni svim mladim osobama do 30 godina, kao i osobama koje rade sa mladima (omladinskim radnicima), koje žele da se informišu o prilikama za mobilnost mladih u Evropi, kao i o samoj Eurodesk mreži koja te prilike promoviše.

Učesnici vebinara moći će da se upoznaju sa Eurodesk sajtom, Eurodesk bazom mogućnosti za mobilnost, koja pruža informacije i mogućnost pretrage prilika za školovanje, volontiranje, prakse i slično u inostranstvu, kao i sa mapama aktivnosti namenjenim mladima. Takođe, biće predstavljena Evropska inicijativa za solidarnost koja pruža mogućnost učešća u međunarodnim volonterskim kampovima za mlade u Srbiji ili inostranstvu. Više informacija o ovom programu pružiće predstavnici Volonterskog centra Vojvodine. Vebinar organizuje Fondacija Tempus – Nacionalni Eurodesk centar u Srbiji, u okviru kampanje Time to Move koju Eurodesk mreža sprovodi svakog oktobra širom Evrope. Vebinar se održava u sredu, 11. oktobra od 15.30 do 16.30 časova, a prijava se vrši popunjavanjem registracionog formulara, koji je dostupan ovde, najkasnije do 11. oktobra u 12 časova.

Takođe, organizuju se i vebinari Kako da odeš na studentsku razmenu ili praksu kroz Erazmus+ ili CEEPUS program? u ponedeljak 16. oktobra, 16.00–17.00 časova, kao i Kako da se prijaviš za Erazmus Mundus zajednički master program? u ponedeljak 30. oktobra, 15.30–16.30 časova.

DiscoverEU je inicijativa Evropske unije koja pruža priliku mladima koji su skoro ušli u punoletstvo da putuju Evropom i na taj način uče o njoj kroz sopstveno iskustvo. U okviru ove inicijative, mladi od 18 godina mogu da se prijave za učešće i osvoje putne propusnice i karticu sa popustima. Prijave za besplatno putovanje 30 dana vozom po Evropi su otvorene do 18. oktobra, a odabrani kandidati dobijaju mogućnost samostalnog putovanja po Evropi u cilju sticanja znanja o njenoj kulturnoj baštini i istoriji, poboljšanja svojih veština i otvorenosti ka drugim kulturama.

Takođe, Erazmus+ ambasadori pružaju osnovne informacije o programu i konkursima za projekte u svom okruženju, kao i učešćem u informativnim događajima i drugim aktivnostima u saradnji sa Fondacijom Tempus dok je svaki ambasador je specijalizovan za određeni segment Erazmus+ programa.

Za sve one koji su bili deo Erazmus+ programa, tu je zabavan i kreativan izazov na društvenim mrežama – Tell me where you experienced Erasmus without telling me. Pustite mašti na volju i kreirajte Reel sa fotografijama i video sadržajima koji će dočarati iskustvo razmene i podelite svet Erazmus+ programa iz svoje perspektive, a na početku videa stavite slogan izazova uz #ErasmusDaysChallenge.

Najveći evropski program za oblast obrazovanja, obuka, mladih i sporta, Erazmus+, nalazi se na sredini sprovođenja tekućeg ciklusa koji traje od 2021. do 2027. godine. Srbija je punopravna članica programa Erazmus+ od 2019. godine, što znači da ustanove i organizacije iz Srbije mogu da se prijavljuju za sve vrste projekata kao i države članice Evropske unije. Inkluzivnost programa, kao prvi i naglašeni prioritet, podržana je nizom finansijskih mehanizama. Drugi horizontalni prioriteti su ekološke teme i klimatske promene, digitalna transformacija u svim sferama obrazovanja i obuka, jačanje građanskih vrednosti, dijalog, kultura, tolerancija i razumevanje društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa. Najveća novina koju je program uveo od ove godine su projekti mobilnosti osoblja u oblasti sporta.

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa, a u sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata, a tačne termine i registracione formulare objavićemo uskoro.