Povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma, u saradnji sa Evropskim romskim institutom za umetnost i kulturu (ERIAC Srbija), u Evropskoj kući održana je panel diskusija na temu „Značaj kulture za romsku zajednicu u Srbiji“, nakon čega je prikazan film Skupljači perja (1967), u režiji Aleksandra Saše Petrovića.

Teme panela su romska umetnost, muzika i tradicija kao deo romskog identiteta i romskog doprinosa kulturi Evrope, kao i romska kultura u mejnstrim medijima i kinematografiji – stereotipi i kulturna aproprijacija. U panelu su učestvovali Zejna Murkić, poznata srpska pevačica romskog porekla, Bratislav Mitrović, direktor Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu (ERIAC) u Srbiji, i Dragan Ristić Kal, producent, glumac, kompozitor, osnivač i član muzičke grupe KAL, kao i koordinator sekcije Umetnost i kultura u okviru ERIAC članstva. Panel je moderirao Ivan Jevtović, poznati srpski glumac i glasni zagovornik prava Roma, koji u svojim javnim nastupima već niz godina promoviše romsku kulturu.

„Na današnji dan ne možemo a da ne priznamo da su i Romi među onima koji gotovo svakodnevno u životu doživljavaju različite vidove diskriminacije. To ne sme biti tako! Romi su odavno sastavni deo naše zajedničke istorije, kulture i društva, a njihovo bogato kulturno nasleđe se često zanemaruje“, istakao je Emanuele Žiofre, ambasador EU u Srbiji.

Ambasadir Žiofre dodao je da je Evropska unija do sada uložila 115 miliona evra u sektor socijalne inkluzije za poboljšanje životnog standarda najugroženijih u Srbiji.

„Da navedemo neke primere podrške Romima, do sada smo uspeli da trajno rešimo pitanje stanovanja za mnoge pripadnike romske zajednice u 24 opštine u Srbiji, da obezbedimo ličnu dokumentaciju za 5,000 lica, da svake godine dodelimo 2,000 stipendija za romske studente i da pojačamo koordinaciju između službi kroz 30 mobilnih jedinica koje pružaju pomoć na terenu za Rome“, kazao je on.

Dragan Ristić Kal je istakao da je jedan od najreprezentativnijih aspekata srpske kinematografije onaj koji se bavi Romima. Ristić je bio je saradnik za prevod i muziku filma „Crna mačka, beli mačor“ (1998) u režiji Emira Kusturice.

„Ima puno toga o čemu možemo da pričamo što se tiče doprinosa Roma kulturi Evrope“, kazao je on.

ERIAC Srbija je kancelarija za podršku i promovisanje kulturnih vrednosti Roma u Srbiji koja otvara prostor za predstavljanje umetničkih dostignuća, razmenu kreativnih ideja i razvoj uzajamnog poštovanja kroz širenje znanja i pozitivne slike o Romima. ERIAC je zajednička inicijativa Saveta Evrope, Fondacije za otvoreno društvo i Alijanse za evropski romski institut, dok je nemačka vlada pokrovitelj sedišta ERIAC-a u Berlinu. ERIAC je otvoren u Beogradu 2021. godine.

„Mislim da je bitno što se okupljamo na ovaj dan i pričamo danas o ovom danu. Godine 1971, romski intelektualci su odlučili da nisu Cigani, nego da su Romi i da je potrebno da imamo zastavu oko koje se okupljamo, kao i himnu oko koje okupljamo, neke elemnte koji čine jednu naciju. Taj događaj je jedan od najbitnijih koji se desio u našoj istoriji“, kazao je Bratislav Mitrović, direktor Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu (ERIAC) u Srbiji, i istakao da su to simboli koji definišu Rome.

On je takođe ukazao da reč Cigani ne postoji u romskom jeziku, već da je to način na koji su drugi definisali Rome.

Svetski dan Roma ustanovljen je 1990. godine u poljskom gradu Serocku, u znak sećanja na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan u Londonu od 04. do 08. aprila 1971. godine. Na prvom internacionalnom okupljanju predstavnika romske zajednice iz četrnaest zemalja sveta usvojen je međunarodni naziv Rom, što na romskom znači čovek, a za himnu je izabrana pesma „Đelem, đelem”, što prevedeno na srpski jezik znači „Išao sam, išao”. Takođe, doneta je odluka da romsku zastavu čini plavo-zelena dvobojnica sa crvenim točkom u sredini.

Plava boja je simbol neba, slobode i bezgraničnog prostranstva, zelena predstavlja travu, put, život obeležen putovanjima, dok crveni točak označava simbol stalnog kretanja.

Ja osećam to veliko bogatstvo kulture romskog naroda, i vekovima se to bogatstvo romske kulture i umetnosti koristi, ali možda sami Romi nisu bili dovoljno ujedinjeni da kažu, to smo mi, to je naše“, istakla je Zejna i dodala da su se Romi u poslednje vreme pokrenuli i ujedinili, i da je muzika najlepši način da se ta osnaženih poruka prenese.

Nakon panela, publika je imala priliu da pogleda kultni srpski film „Skupljači perja“ (1967) u režiji Aleksandra Saše Petrovića.

***Glavni grafički element vizuala inspirisan je svetski poznatim mozaikom „The Gipsy Girl“ (poznata i kao Mona Liza Turske) koji je star skoro 2,000 godina i nalazi se u Muzeju mozaika „Zeugma“ u Gaziantepu u Turskoj. Arheolozi su otkrili mozaik ispod srušenog stuba 1998. godine tokom iskopavanja rimskog naselja Zeugma iz drugog veka na obalama reke Eufrat. Mozaik je bio jedan od mnogih koji su pokrivali pod rimske vile.