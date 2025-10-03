Smederevska Palanka, 3. oktobar 2025. – Ministar poljoprivrede, Šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat

Srbija je na pragu iskorenjivanja besnila kod divljih životinja, nakon više od decenije kampanja oralne vakcinacije sprovođenih uz podršku Evropske unije.

Na aerodromu „Rudine“ u Smederevskoj Palanci, ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić prisustvovali su najnovijoj akciji vakcinacije iz vazduha, tokom koje se mamci sa vakcinom izbacuju širom zemlje.

„Veoma mi je drago što zajedno obeležavamo poslednju u nizu kampanja vazdušne vakcinacije lisica i drugih divljih mesoždera protiv besnila, koje finansira Evropska unija. Ipak, moramo ostati oprezni. Čak i nakon završetka ovog EU programa, Uprava za veterinu mora da nastavi vakcinacione kampanje sopstvenim sredstvima, kako bi se održali odlični rezultati do sada postignuti. Došao je trenutak da Srbija preuzme vođstvo u borbi protiv besnila“, rekao je ambasador fon Bekerat.

Ambasador EU u Srbiji pozvao je relevantne nadležne institucije Republike Srbije da preuzmu svoje odgovornosti i nastave blisku saradnju sa zdravstvenim i naučnim sektorom. Da bi Srbija ostala zemlja bez besnila, potreban je pristup zasnovan na međusektorskoj saradnji.

Ministar Glamočić je pohvalio partnerstvo sa EU, istakavši da u Srbiji od 2018. godine nije zabeležen nijedan slučaj besnila kod divljih životinja.

„Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Evropskom unijom, Srbija je na korak od konačnog iskorenjivanja jedne od najopasnijih zoonoza. Sprovođenjem vakcinacije, koja predstavlja najnapredniji i dokazano najefikasniji metod u borbi protiv ove bolesti, ne samo da štitimo zdravlje i bezbednost naših građana i životinja, već i stvaramo uslove za lakše kretanje kućnih ljubimaca. Ponosan sam što smo zajedno sa evropskim partnerima postavili osnov za to da Srbija uskoro dobije zvaničan status zemlje slobodne od besnila“, izjavio je ministar Glamočić.

Evropska unija je od 2010. godine uložila više od 18 miliona evra u program vakcinacije protiv besnila u Srbiji, finansirajući prolećne i jesenje kampanje. Tokom svake kampanje iz vazduha se distribuira više od 1.3 miliona doza vakcine. Poslednja kampanja, koja je započela početkom septembra, trebalo bi da bude završena naredne nedelje.

