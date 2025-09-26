Šta misli TIAGo -Robot koji govori, kako se pomoću svetlosti borimo protiv tumora, i kako srebro i graden zaustavljaju elektromagnetne talase. Na sva ova pitanja zainteresovani su mogli da dobiju odgovore tokom otvaranja Evropske noći istraživača u Evropskoj kući u Beogradu.

Evropska noć istraživača je manifestacija koju je inicirala Evropska unija, koja ima za cilj da približi nauku građanima i da poveća interesovanje mladih za naučne oblasti. Iako je program namenjen posetiocima svih uzrasta, poseban akcenat se stavlja na mlađu publiku, kako bi se mladi ohrabrili i odvažili da uđu i učestvuju u svetu nauke, kao i da uče o njegovoj prisutnosti u svakodnevnom životu. Evropska noć istraživača teži da nauka bude dostupna svima na zanimljiv i razumljiv način.

Ceremoniji otvaranja prisustvovali su Ambasador Evropske unije, Andreas fon Bekerat, državna sekretarka Ministarstva nauke, tehnološkog obrazovanja i inovacija, Marija Gnjatović, nagrađivani učenik Matematičke gimnazije Vladimir Đurica, i Jasmina Nestorović Živković, projektna koordinatorka Evropske noći istraživača.

Ambasador fon Bekerat istakao je da je Evropska noć istraživača jedinstveno veče.

„Tada nauka izlazi iz laboratorija i učionica i susreće se sa svima nama. To je noć kada možemo da vidimo kako istraživanje nije nešto daleko ili komplikovano, već nešto sa čime imamo dodira svakog dana – od telefona u našim rukama, preko lekova koji neguju naše zdravlje, do čiste energije koja će nas pokretati u budućnosti.“

Đaci Matematičke gimnazije tradicionalno se sa takmičenja vraćaju sa puno medalja i nakon toga ulaze u akademsku i naučnu zajednicu.

“Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde i što imam priliku da govorim na otvaranju ovog skupa sa drugim ljubiteljima nauke. Popularizacija nauke je veoma važna za razvoj našeg društva, s obzirom da je svet koji nas okružuje baziran na istoj. Nauka je za mene, a verujem i za moje kolege, uvek bila i uvek će biti, način života i razmišljanja.”, izjavio je Vladimir Đurica.

Evropska noć istraživača po šesnaesti put se održava u Srbiji, uz veliko interesovanje javnosti.

“Večeras se nalazimo u društvu kreativnosti i radoznalosti, kao deo velike evropske porodice koja već 20 godina kroz Evropsku noć istraživača slavi nauku i istraživanje.” bile su uvodne reči Jasmine Nestorović Zdravković, koordinatorke projekta Evropske noći istraživača.

Pored aktivnosti u Evropskoj kući, u još šesnaest gradova širom Srbije se odvija preko 200 programa vezanih za ovaj dan, što je večeras samo dodatno potvrdilo činjenicu da je Srbija utemeljeni član evropske naučne zajednice.

Evropska noć istraživača je finansirana kroz dva EU projekta – ReFocuS FLOW i TRAILS. Podrška naučnoj zajednici u Srbiji jedna je od glavnih aktivnosti Evropske unije u proteklih 20 godina.