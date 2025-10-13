Program EU PRO Plus otvorio je 13. oktobra nagradni likovni konkurs za učenike i učenice srednjih škola i gimnazija iz 99 gradova i opština u regionima Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije na temu – Stvaraj, igraj, poveži svet.

Konkurs se, uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji i Ministarstva za evropske integracije, tradicionalno organizuje kako bi se mladi podstakli da budu kreativni, angažovani i aktivni članovi svojih zajednica.

Ovogodišnja tema – Stvaraj, igraj, poveži svet! – u fokus stavlja sport i umetnost, kao oblasti koje nas pokreću, uče timskom duhu i inspirišu da damo najbolje od sebe.

Pred učenicima i učenicama je zadatak da kroz likovni izraz pokažu kako vide svet u kome se sport i umetnost spajaju i kako zajedno oblikuju zajednice i čine život lepšim. Tema takođe podstiče mlade da razmisle i kako podrška Evropske unije Srbiji – kroz investicije u sportske hale, igrališta, kulturne centre ili kroz programe razmene mladih i mobilnosti – stvara prostor za inkluziju, jednakost i kreativnost.

Učenici i učenice, kao i šira javnost, za najbolje radove moći će da glasaju onlajn, na internet stranici programa EU PRO Plus, i tako odaberu 12 radova iz uže konkurencije od 20 radova, koje prethodno izabrao interni žiri. Onlajn glasanje se otvara nakon zatvaranja konkursa i traje pet dana.

Glas publike će biti peti član žirija koji će izabrati 12 najboljih radova koji će se naći na stranicama kalendara EU PRO Plusa za 2026. godinu, dok će njihovi autori i autorke biti nagrađeni laptop i tablet računarima i mobilnim telefonima. Putem konkursa pozivamo i škole da organizuju interna školska takmičenja, a ona škola koja se bude pokazala kao najbolja u angažovanju i organizaciji dobiće kao nagradu laptop i projektor.

Konkurs je otvoren do 14. novembra 2025. godine, a sve informacije i propozicije su dostupne na internet stranici programa Likovni konkurs za kalendar 2026.

Aktivnosti programa EU PRO Plus, koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.