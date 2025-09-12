Svakog septembra Evropa oživljava u živopisnom slavlju održivog prevoza, kreativnosti i zajedništva. Ove godine, pod inspirativnim sloganom „Mobilnost za sve“, Evropska nedelja mobilnosti poziva sve građane Srbije da ponovo osmisle način kretanja po gradovima i stvaranja javnih prostora koji su zdraviji, zeleniji i inkluzivniji.

Pripremite se da istražite inovativne načine za održivo kretanje, povežete se sa svojom zajednicom i doprinesete čistijoj, dinamičnijoj urbanoj budućnosti. Od uzbudljivih događaja do praktičnih aktivnosti – ovo je nedelja u kojoj možete preispitati mobilnost i napraviti promenu.

Srbija, sa do sada prijavljenih 15 gradova i opština, ponovo je deo ove panevropske kampanje, a Evropske kuće u Beogradu i Nišu su u središtu programa. Aktivnosti se organizuju u partnerstvu sa projektom EU za Zelenu agendu u Srbiji (koji sprovodi UNDP), Transportnom zajednicom i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Glavni događaj održaće se 16. septembra u Beogradu, sa zanimljivim edukativnim aktivnostima u Evropskoj kući i Knez Mihailovoj ulici. Učenici će biti dočekani na interaktivnom razgovoru o značaju pametne mobilnosti koji vodi Andreas fon Bekerat, ambasador Evropske unije u Srbiji. Nakon toga sledi izložba fotografija iz projekta „Puls Evrope“, koja prikazuje najbolje prakse Evropske nedelje mobilnosti iz pet država članica EU, digitalno biciklističko iskustvo i prezentaciju bezbednosti u saobraćaju. Na otvorenom, mladi učesnici biće pozvani da istraže Biciklistički poligon – posebno osmišljenu edukativnu stazu koja kombinuje učenje i zabavu, sa preprekama poput balansa, mini-rampi i pump staza kako bi izgradili samopouzdanje i biciklističke veštine.

„Srdačno pozivam sve da učestvuju u Evropskoj nedelji mobilnosti i otkriju kako pametna, održiva mobilnost može unaprediti naše zdravlje i zaštititi našu životnu sredinu. Mobilnost je okosnica gradova koji napreduju – a Evropska unija je uz Srbiju u izgradnji zelenijeg i inkluzivnijeg prevoza. Ove godine fokusiramo se na obrazovanje mlađih generacija, jer su oni u srcu napora za promovisanje zdravijeg načina života. Kao vodeća kampanja EU za podizanje svesti o održivoj urbanoj mobilnosti, Evropska nedelja mobilnosti postala je tradicija i u Srbiji, okupljajući građane, institucije i lokalne zajednice“, izjavio je ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas fon Bekerat.

Tokom Evropske nedelje mobilnosti ponovo okupljamo građane da proslave zdrav način života i ekološki prihvatljive načine kretanja. Naš cilj je da istaknemo značaj bezbednijih ulica, posebno za najmlađe učesnike, dok inspirišemo sve da prihvate održivu mobilnost. Ivan Stević, olimpijac i najuspešniji srpski biciklista, i njegova sportska organizacija „Tour de Fun“ vode aktivnosti u Beogradu, pokazujući učenicima i porodicama kako biciklizam može biti zabavan, bezbedan i odgovoran.

Tokom centralnog događaja 16. septembra, posetioci Evropske kuće moći će da iskuse Digitalnu biciklističku aktivaciju i električni bicikl „Green Express“. Posebni bicikli postavljeni na pametne trenere sa ekranima biće dostupni javnosti, nudeći impresivnu virtuelnu vožnju kroz poznate evropske gradove. Ova interaktivna postavka omogućava učesnicima da se povežu sa biciklistima širom sveta, stvarajući jedinstven spoj zabave, fitnessa i tehnologije.

Električni teretni bicikl „Green Express“, podržan projektom EU za Zelenu agendu u Srbiji, ekološka je alternativa dostavnim vozilima. On značajno smanjuje štetne emisije, buku, gužve u saobraćaju i poboljšava bezbednost na putevima, dok jednostavno obavlja isporuke na poslednjoj milji. Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Švedskom i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva vlada Švedske, Švajcarske i Srbije.

Akcija se 17. septembra seli u Niš, gde će Evropska kuća Niš ugostiti hibridni događaj „Prostor za život spreman za budućnost za sve“. Organizovan u okviru projekta FutureECOS Interreg Europe, događaj će okupiti učesnike iz Srbije i pet evropskih zemalja kako bi razmenili iskustva i znanja o održivoj mobilnosti, pametnom urbanom dizajnu i angažovanju zajednice – kroz prezentacije, primere dobre prakse i obilazak grada.

Kampanja se vraća u Beograd 18. septembra dodelom nagrade „Ekoopština“ u Francuskoj rezidenciji. Pokrenuta od strane Ambasade Francuske u Srbiji 2022. godine, „Ekoopština“ ističe inovativne lokalne inicijative u oblasti održivosti i zaštite životne sredine.

Nedelja će se završiti 22. septembra „Interaktivnim školskim časom o pametnoj mobilnosti“ u Evropskoj kući, osmišljenim da inspiriše mlade učenike da aktivno diskutuju, iznose nove ideje i pitanja i prihvate održiv i bezbedan prevoz.

Ovogodišnja Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji ističe evropske inicijative za zelen i inkluzivan transport, uključujući Evropski socijalni klimatski fond i „Puls Evrope“.

Od osnivanja 2002. godine, Evropska nedelja mobilnosti pomogla je hiljadama gradova širom Evrope i sveta da podignu svest o održivoj mobilnosti i podstaknu promene ponašanja ka pešačenju, vožnji bicikla i korišćenju javnog prevoza. Ove godine učestvuje preko 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja, nastavljajući tradiciju podizanja svesti o važnosti održivih opcija prevoza. Kampanja podstiče lokalne vlasti da sprovode mere koje promovišu hodanje, biciklizam i korišćenje javnog prevoza, sa ciljem stvaranja održivijih i inkluzivnijih urbanih sredina.

Više o Evropskoj nedelji mogućnosti