Novih 20 škola iz Srbije dobilo je ove godine titulu „Superškola“, a njihovi predloženi projekti predstavljeni su na događaju „Upoznajte Superškole“ u organizaciji Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Odabrane škole će kroz svoje programe u okviru godinu dana raditi na izgradnji mira, pomirenja i dijaloga u okviru Programa razmene škola Zapadnog Balkana.

Svaka partnerska škola organizovaće jednu posetu razmene partnerskoj školi u trajanju do 6 dana, a učenici će putovati u pratnji jednog ili dva nastavnika, kako bi predstavili sebe, svoje škole i običaje domaćinima, a sa druge strane naučili nove stvari o lokalnim zajednicama širom regiona.

Događaju su, pored predstavnika odabranih škola, prisustvovali predstavnici Evropske unije, nemačke ambasade, Ministarstva turizma i omladine, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Čestitajući Superškolama, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, navela je da su „njihova otvorenost i radoznalost nspirativni i ohrabrujući“.

„Evropska unija će nastaviti da bude uz mlade Zapadnog Balkana podržavajući njihovu kreativnost, mobilnost i mogućnosti za učenje, povezivanje i izgradnju prijateljstava preko granica. Jer u njihovim rukama leži budućnost ovog regiona i celog našeg kontinenta“, rekla je Halačeva.

Otvarajući događaj, Vladimir Obradović, generalni sekretar RYCO, istakao je da su Superškole izrasle u jedan od vodećih programa organizacije, okupljajući hiljade učenika, te da inicijativa nije samo o mobilnosti, već i o izgradnji poverenja, pomirenju i stvaranju mogućnosti za mlade ljude da oblikuju zajedničku regionalnu budućnost.

Govoreći u ime Nemačke, ambasadorka Anke Konrad naglasila je dugogodišnju posvećenost Nemačke ovom programu.

„Superškole su mnogo više od programa razmene škola. To je jedinstvena platforma koja aktivno podstiče međusobno razumevanje, međukulturni dijalog i pomirenje među mladima širom Zapadnog Balkana.“

Važnost Superškola za regionalnu razmenu, pomirenje i međusobno razumevanje, istakle su i pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević, kao i pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Anđelka Mirković.

Predstojeće aktivnosti razmene biće sprovedene od 15. novembra tekuće do 15. aprila sledeće godine. U tom periodu direktori škola i nastavnici će koordinisati i razvijati ove aktivnosti uz podršku RYCO-a i njegovih mentora.

Spisak od 100 srednjih škola iz regiona, uključujući 20 iz Srbije, možete pogledati na veb stranici RYCO-a.

Za program i titulu Superškola pristiglo je više od 100 prijava, sa posebnim naglaskom na koncept smeštaja u porodicama — jedinstvenu priliku za učenike i škole da učestvuju u bilateralnim razmenama unutar svojih lokalnih zajednica i domova. U ovom pozivu, 13 partnerstava sprovodi smeštaj u porodicama.