92. Međunarodni poljoprivredni sajam otvoren je danas u Novom Sadu u prisustvu zvaničnika Vlade Srbije, Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada. Delegacija Evropske unije u Srbiji je ove godine spremila zanimljiv program na EU paviljonu u Hali 1, a sve aktivnosti odvijaju se pod sloganom „EU i Srbija – Uzgajamo zajedno“.

Ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre posetio je sajam prvog dana, na EU paviljonu u specijalnoj EU kuhinji, pripremao je italijansku pastu za posetioce i obišao štandove različitih izlagača. U izjavi za medije, ambasador Žiofre je poručio da Unija nastavlja da podržava poljoprivrednike u Srbiji.

„Naša podrška ima za cilj unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora u pripremi za pristupanje Evropskoj uniji, poboljšanje kvaliteta života stanovnika ruralnih područja, usklađivanje zakonodavstva u sektoru sa zakonodavstvom EU, kao i uspostavljanje važnih sistema neophodnih za upravljanje poljoprivrednim plaćanjima u skladu sa praksom EU. Evropska unija stoga želi da vidi da se značajan budžet IPARD III programa u iznosu od 288 miliona evra efikasnije sprovodi, kako bi što brže dopreo do sektora i kako poljoprivrednici i prerađivači ne bi morali dugo da čekaju da realizuju svoje poslovne planove“, rekao je ambasador Žiofre.

Tokom dana na EU paviljonu, posetioci su mogli da se upoznaju sa time kako IPARD sredstva mogu da unaprede poslovanje.

Programi ruralnog razvoja u Evropskoj uniji su ključni za podršku agro biznisu, ali i za unapređenje kvaliteta života, napominje Elgarš Ozolins iz Delegacije EU u Srbiji. Istakao je da je to jedan od razloga zašto su sredstva omogućena i Srbiji kao zemlji kandidatu.

„Drugi razlog je bio da se državne institucije obuče, kako bi se pripremile da upravljaju sredstvima u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU, za trenutak kada Srbija postane zemlja članica, i kada će sredstva biti mnogo veća. Srećan sam što sam ovde sa jednim od korisnika koji kaže da proces prijavljivanja nije bio komplikovan i da je moguće dobiti sredstva“, kaže Ozilins.

Zoran Grozdanić iz Šida i njegova kompanija Green Group, Fresh and Frozen iskoristili su pomoć EU da unaprede proizvodnju voća i zamrzavanja.

„Kada smo videli da profit opada u primarnoj proizvodnji, odlučli smo da diversifikujemo proizvodnju i da uđemo u takozvani smrznuti program. Konkurisali smo za liniju za preradu višnje i duboko smrzavanje u protočnom tunelu, i to smo ostvarili. Posle toga nas je zadesila superćelijska oluja, koja nam je uništila preko 80 posto zasada, iako smo imali mreže. Nama je ovo bio spas“, navodi Grozdanić.

Nataša Panić iz Uprave za agrarna plaćanja napominje da primer Green Group, Fresh and Frozen pokazuje kako ulaganje kroz IPARD može poljoprivrednike da pripremi i za velike izazove.

„IPARD može da vas stavi na stabilne noge, gde postajete samostalni i nezavisni od mnogo nepoznatih faktora od kojih ste do sada zavisili. Moj apel je da se prijavljujete za IPARD javne pozive, on nije nedostižan, vrlo je dostižan i realan. Neka i on bude deo vašeg poslovnog života i poslovnih uspeha“, kaže Panić.

Poljoprivrednici su na EU paviljonu mogli da se upoznaju sa najnovijim tehnološkim rešenjima i da popričaju sa stručnjacima. Marina Ljubenović iz kompanije Veles Sens kaže da je jedna od tema nedavna suša koja je recimo, pomerila celu sezonu u vinogradima za mesec i po dana. Korišćenje novih tehnologija zato nije izbor, nego neophodnost.

„Drugi aspekt koji je jako bitan je to što sama Evropska komisija ima strategiju From Farm to Fork, koja kaže da upotreba pesticida mora da se smanji drastično do 2030. godine.Naši farmeri su, navikli da regularno prskaju useve. Ne gledaju toliko vreme, temperaturu, nego prosto imaju svoj kalendar i prskaju. To više neće moći tako, Moraće da smanje upotrebu pesticida i mi možemo da pomognemo“, dodaje Ljubenović.

Dan nisu obeležile samo ozbiljne teme, već je bilo i zabavnih sadržaja. Tokom celog dana, posetioci sajma su mogli da uživaju u sladoledima, pasti iz EU kuhinje, dok su za najmlađe predviđene radionice o očuvanju životne sredine.

Fotografije: Aleksandar Miškov