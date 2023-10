Promocija knjige “Udovica i papagaj” Virdžinije Vulf uobličena je kao čitalačka i likovna radionica namenjena deci, a održana je protekle nedelje na Dečjem odeljenju Gradske biblioteke Novi Sad. U pitanju je samo jedna od radionica u okviru Književnog kluba Evropa, koji EU info point Novi Sad organizuje osmi put, u saradnji sa Gradskom bibliotekom i Odsekom za komparativnu književnost.

„Udovica i papagaj“ je dečja priča Virdžinije Vulf napisana 1923. godine za porodične novine. Priča prati gospođu Gejdž, stariju udovicu, dok odlazi da pokupi nasledstvo koje joj je ostavio njen škrti brat, gospodin Džozef Brend. Pored kuće i 3.000 funti, gospođa Gejdž nasleđuje i papagaja po imenu Džejms.

Upravo ta priča bila je povod da “Bulevar Books” zajedno sa ilustratorkom Marinom Milanović objavi knjigu, uz podršku programa Kreativna Evropa.

“Ilustracija za dečju literaturu mora da ima vedrinu. To je osnovno polazište kada ilustrujemo dečiju knjigu. Virdžinija Vulf originalno nije spisateljica za decu. Međutim, ova priča ima notu vedrine, a to su prijateljstvo i nada. Time sam se vodila kada sam ilustrovala priču. Želela sam da dočaram epohu: da prenesem asocijaciju na kišu, loženje u pećke, ugalj… To mi je bio prvi utisak kada sam čitala priču i zatim je ilustrovala”, rekla je ilustratorka Milanović.

Na radionici je za čitalački deo bila zadužena studentkinja sa Odseka za komparativnu književnost Nataša Međeši, dok je ilustratorka knjige Marina Milanović osmislila likovni deo radionice, na kojoj su mali posetioci crtali i oblikovati ilustracije, kao i karaktere inspirisane kućnim ljubimcima.

U okviru projekta „Veliki pisci pišu deci“ koji je podržava program Kreativna Evropa, “Bulevar Books” će objaviti sedam naslova za decu čiji su autori poznati i renomirani pisci iz Evrope.