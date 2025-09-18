Važnost fizičke aktivnosti u fokusu je tradicionalne Evropske nedelje sporta, koja će se ove godine realizovati po deseti put na evropskom nivou, a po osmi put u Srbiji.

Olimpijski komitet Srbije ovu važnu kampanju obeležiće nizom različitih manifestacija širom Srbije u periodu od 23. do 30. septembra, najavljeno je u Evropskoj kući u Beogradu.

Zvaničan početak Evropske nedelje sporta u našoj zemlji obeležiće se 23. septembra, organizacijom velikog broja događaja širom Srbije – Zrenjanin, Sombor, Pirot, Aranđelovac, Požarevac, Pančevo, Beograd i Knjaževac biće domaćini „Sportskog izazova“. Tokom cele nedelje u ovim gradovima, u okviru „Sportskog izazova“, organizovaće se brojne sportske i edukativne aktivnosti, kao što su demonstracije različitih sportova, javni treninzi, edukativne radionice i turniri u različitim sportovima.

„Želim da se zahvalim svim institucijama, lokalnim samoupravama i pojedincima koji su se uključili u ovaj projekat, kao i Ministarstvu sporta i Delegaciji EU u Srbiji na uspešnoj saradnji koja se nastavlja i ove godine. Tokom ovogodišnje Evropske nedelje sporta, širom Srbije biće organizovano više od 100 sportskih događaja, prilagođenih svim uzrastima i nivoima fizičke kondicije. Posebno se zahvaljujem i našim sportistima u kojima pronalazimo inspiraciju. Stefan Takov, reprezentativac u tekvondou, i Anastazija Bajuk, naša kajakašica, ne samo da postižu vrhunske rezultate, već svojim primerom podsećaju mlade da sport nije samo pobeda, ali i da se do te pobede mora doći postepeno, upravo kroz fizičku aktivnost“, kaže Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

„Naš cilj je da sport bude pokretač inkluzije, otvorenosti i zajedništva. Evropska unija s ponosom doprinosi razvoju sporta u Srbiji. U poslednjih nekoliko godina, pomogli smo obnavljanje brojnih sportskih objekata, pomagali smo Paraolimpijski tim Srbije, dok su organizacije iz Srbije vrlo uspešni korisnici programa Erasmus plus za sport. Evropska nedelja sporta je odličan povod da nastavimo da intenziviramo partnerstva i mogućnosti“, navodi Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Stefan Takov, reprezentativac Srbije u tekvondou, šampion Evrope za 2022. godinu, vicešampion sveta za 2023. godinu i učesnik Olimpijskih igara Pariz 2024, upoznao je predstavnike medija sa Urban Sport Festom, glavnim nacionalnim događajem za 2025. godinu.

„Tokom Urban Sport Festa imaćete priliku da se oprobate u različitim urbanim sportovima, da naučite nove veštine i da se izrazite kroz različite forme urbane subkulture – uz dobru zabavu i nezaboravno druženje! U četvrtak, 25. septembra od 17 časova u Silosima Beograda očekuje vas dobar sportski program poput parkura, brejkinga, bmx, freestyle basketa I sve to uz muzičke nastupe domaćih izvođača. Svi posetioci dobiće svoj Urban Sport Passport – vodič kroz urbane sportove i najaktivnije klubove širom Srbije. Svi koji reše različite urbane zadatke, sakupe sve pečate imaće pravo da učestvuju u tomboli, i osvoje zanimljive nagrade“, ističe Takov.

Prisutnima se obratila i mlada kajakašica Srbije, osvajačica bronzane medalje na Svetskom prvenstvu za mlađe juniore 2023. godine i učesnica Olimpijskih igara Pariz 2024, Anastazija Bajuk.

„Biti fizički aktivan nije važno da bismo bili samo jaki, to je pre svega važno da bismo bili zdravi, ali i kako bi imali što više samopuzdanja. Kada je u pitanju fizička aktivnost, za mene je najvažnije da se zahvaljujući njoj povežemo jedni sa drugima. Upravo zato, pozivam vas da nam se pridružite u obeležavanju Evropske nedelje sporta širom Srbije, jer aktivni treba da budemo svaki dan. Po prvi put, manifestacija „BeActive noć“ i „BeActive noćna trka“ biće organizovani u Požarevcu. Ovaj festival biće održan u subotu, 27. septembra, gde vas pozivam da nam se pridružite“, poziva Bajuk

Nataša Janković, menadžer za promociju olimpijskih vrednosti OKS, ovom prilikom podsetila je i na poruke ovogodišnje Evropske nedelje sporta.

Tokom Evropske nedelje sporta, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji, tokom oktobra i novembra biće realizovan sedmi TreninGo izazov ,,Trčim za školu”. Ovaj izazov osmišljen je kao projekat sportsko-humanitarnog karaktera gde je svaki korisnik TreninGO mobilne aplikacije u mogućnosti da trčeći donira svoje kilometre nekoj od škola iz Srbije kojima je neophodna pomoć za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja. Prve tri škole sa najviše sakupljenih kilometara osvojiće nagrade od strane Evropske unije – sportsku opremu i rekvizite u vrednosti od 300.000 RSD za prvo mesto, 200.000 RSD za drugo mesto i 100.000 RSD za treće mesto. Pored toga, za najmlađe biće organizovan ,,Olimpijski čas” na čak pet lokacija, uključujuči Ražanu, rodno mesto osnivača Olimpijskog komiteta Srbije, Svetomira Đukića, kao i u Stragarima, rodnom mestu prvog srpskog olimpijca, Dušana Miloševića.

Ovo je jubilarna deseta Evropska nedelja sporta na nivou EU, a projekat je pokrenula Evropska komisija i obeležava se mnogobrojnim sportskim i edukativnim događajima širom Evrope. Cilj projekta je promocija sporta, podsticanje građana da se bave fizičkom aktivnošću, bez obzira na godine ili fizičku spremnost, kao i edukacija ljudi o zdravom načinu života. Nacionalni koordinatori za našu zemlju su Olimpijski komitet Srbije i Ministarstvo sporta, a događaj je sufinansiran sredstvima Evropske unije.

Kroz sedam godina realizacije ovog projekta u našoj zemlji, Olimpijski komitet Srbije je u saradnji sa velikim brojem eksternih partnera, a u koordinaciji sa Ministarstvom sporta, uspeo da animira i aktivira više od 300.000 građana u Srbiji, približavajući sport svima i čineći ga dostupnim svakome.

Više informacija o Evropskoj nedelji sporta i događajima koji su planirani da se realizuju širom Srbije tokom poslednje nedelje septembra možete pronaći na sajtu.