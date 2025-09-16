Biciklizam, učenje o osnovama mobilnosti za sve i razgovor o najboljim evropskim iskustvima bili su u fokusu otvaranja Evropske nedelje mobilnosti 2025. u Beogradu.

„Održiva i zdrava mobilnost je od suštinskog značaja, posebno u urbanim sredinama. Ona direktno koristi građanima – biciklistima, trkačima, korisnicima javnog prevoza i onima koji biraju električna vozila – ali doprinosi i društvenom razvoju, dobrobiti i zelenom ekonomskom rastu“, rekao je na otvaranju Andreas fon Bekerat, ambasador EU u Srbiji.

Nedelja je počela događajem koji su svi prolaznici u centru mogli da vide: prvim poligonom Evropske nedelje mobilnosti na otvorenom u srcu Knez Mihailove, ispred Evropske kuće. Staza, dizajnirana u bojama kampanje i sa temom „Mobilnost za sve“, sadržala je prepreke, rampe, ležeće policajce i naduvanu kapiju – pozivajući građane da biciklizam dožive na zabavan i interaktivan način.

Srpski olimpijski biciklista i osnivač inicijative „Tour de Fun“ Ivan Stević, zajedno sa ambasadorom EU, predvodio je interaktivnu radionicu o urbanoj i održivoj mobilnosti. Program je obuhvatio predavanje o bezbednosti u saobraćaju i otvorenu diskusiju sa učenicima osnovnih škola „Mihajlo Pupin“ i „Laza Kostić“. Na kraju su učenici ambasadoru poklonili potpisanu košarkašku loptu kao simboličnu uspomenu na njegovu prvu Evropsku nedelju mobilnosti u Srbiji.

„Obratite pažnju na saobraćajne znakove, nosite kacige i zaštitnu opremu, uvek poštujte ostale učesnike u saobraćaju i vozite bicikle znajući da je to ne samo dobro za vaše zdravlje, već i zabavno i ekološki prihvatljivo. Za razliku od kratkih vožnji automobilom koje troše gorivo i zagađuju, biciklizam promoviše pametnu i održivu mobilnost“, naglasio je Stević.

Učenici su isprobali i specijalne digitalne bicikle trenere povezane onlajn sa velikim LED ekranima, koji su im pružili virtuelnu vožnju biciklističkim stazama širom Evrope zajedno sa vozačima iz celog sveta. Pored toga, u Evropskoj kući je predstavljen električni tricikl „Green Express“ kao čisto energetsko rešenje za gradske dostavne usluge bez zagađenja.

Događaj je obogatila inicijativa „Puls Evrope“ koja je u saradnji sa Evropskom kućom učesnicima predstavila vredne uvide kroz izložbu praktičnih primera i studija slučaja o održivoj mobilnosti iz cele Evrope.

Srbija je tradicionalno deo ove panevropske kampanje. Aktivnosti se organizuju u partnerstvu sa projektom „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ (koji sprovodi UNDP), Transportnom zajednicom i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Kampanja se 17. septembra seli u Niš, gde će Evropska kuća Niš ugostiti hibridni događaj „Prostor za život spreman za budućnost za sve“, organizovan u okviru projekta „FutureECOS“ Interreg Europe, sa učesnicima iz Srbije i pet evropskih zemalja koji razmenjuju znanje o održivoj mobilnosti, pametnom urbanom dizajnu i uključivanju zajednice. Sledećeg dana kampanja se vraća u Beograd na ceremoniju dodele nagrada „Ekoopština“ u Francuskoj rezidenciji, pokrenutu od strane Ambasade Francuske 2022. godine radi predstavljanja inovativnih lokalnih inicijativa održivosti.

Aktivnosti se 22. septembra vraćaju u Evropsku kuću u Beogradu sa „Interaktivnim školskim časom o pametnoj mobilnosti“, podstičući mlade da dele ideje, postavljaju pitanja i prihvate održivi i bezbedni transport.

Ovogodišnja Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji ističe evropske inicijative za zelen i inkluzivan transport, uključujući Evropski socijalni klimatski fond i inicijativu „Pulse of Europe“. Od svog osnivanja 2002. godine, Evropska nedelja mobilnosti pomogla je hiljadama gradova širom Evrope i sveta da podignu svest o održivoj mobilnosti i podstakne promene ponašanja ka hodanju, biciklizmu i korišćenju javnog prevoza.

U izdanju za 2025. godinu učestvuje više od 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja, nastavljajući tradiciju podizanja svesti o važnosti održivih opcija transporta. Kampanja ohrabruje lokalne vlasti da uvode mere koje promovišu hodanje, biciklizam i korišćenje javnog prevoza, sa ciljem stvaranja održivijih i inkluzivnijih urbanih sredina.

Električni kargo tricikl „Green Express“ podržan je kroz projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji finansijski i tehnički podržava Evropska unija u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Projekat sprovodi UNDP, u saradnji sa Švedskom i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva vlada Švedske, Švajcarske i Srbije.