„Neka ovaj festival inspiriše decu, i sve nas, da nastavimo da verujemo da je sve moguće ako verujete u nemoguće“, rekla je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, na ceremoniji otvaranja Festivala „Radost Evrope“ u Beogradu.

Tema antologijskog beogradskog festivala ove godine je „Sve je moguće ako verujete u nemoguće“, inspirisana klasikom Luja Kerola, „Alisa u zemlji čuda“. Festival poziva i decu i odrasle da sanjaju bez granica, otkrivaju nove svetove mašte i veruju u svoje snove – čak i u one koji deluju nemoguće. Svečanost je obeležila i grandiozna predstava mladih talenata iz osnovnih muzičkih škola „Mokranjac“ i „Vladimir Đorđević“. Od Ode radosti do Pjacolijevog Zaborava, publika je imala priliku da uživa u raznovrsnom i šarenolikom repertoaru.

„Kada vidite sve poruke koje nam deca šalju iz Evrope ovde u Beogradu, siguran sam da i mi odrasli treba da učimo od njih“, rekao je Dragan Marić, direktor Dečjeg kulturnog centra, ističući lepotu i istinsku radost kulturne razmene, prijateljstva i spremnosti da učimo jedni od drugih.

„Radost Evrope“ je pokrenuta 1967. godine i najstariji je dečji festival u Evropi. Svake godine, u prvoj nedelji oktobra, školarci širom celog kontinenta borave sa svojim vršnjacima u Beogradu, deleći kulturu i kreativnost kroz ples, muziku i umetnost.