Kvalitetnije i održivije javne nabavke cilj su novog propisa koji će državne instutcije Srbije doneti kako bi se poslovanje približilo standardima Evropske unije.

Srbija je zvanično usvojila ekološku održivost kao ključni faktor u javnim nabavkama, praveći značajan korak ka usklađivanju praksi sa standardima Evropske unije. Počevši od 1. januara 2024. godine, zelene javne nabavke postaće obavezne – označavajući odstupanje od isključivog razmatranja cene prilikom dodele ugovora za određene kategorije javnih nabavki. Ekološki aspekti, poput životnog veka proizvoda, troškova održavanja, potrošnje vode i električne energije, kao i reciklaže dobara, sada će imati ključnu ulogu u odabiru ponuda.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) saopštila je da bi do kraja godine trebalo da bude donet podzakonski akt koji će precizirati sve kriterijume, obezbeđujući sprovođenje u skladu s najboljim praksama EU. Pre izmena i dopuna, Zakon o javnim nabavkama omogućavao je naručiocima da razmatraju kriterijume kvaliteta pri odabiru, ali to nije bio obavezan postupak. Iako se trend usvajanja ekoloških standarda blago poboljšao, prema zvaničnom izveštaju, samo 0,44% ukupnih nabavki u 2022. godini kvalifikovalo se kao zeleno. Značajno, najniža cena ostala je jedini kriterijum za dodelu ugovora u 96% slučajeva, što je dodatno dovelo do potrebe za dodatnim merama.

Ova promena ne samo da usklađuje Srbiju sa najboljim praksama EU, već i odgovara očekivanjima građana. NALED-ovo istraživanje prošle godine pokazalo je da skoro 70% građana smatra da bi u javnim nabavkama trebalo dati prednost kvalitetu u odnosu na cenu. Zdravstvo, obrazovanje, životna sredina i infrastruktura identifikovani su kao prioritetni sektori za investicije. Pored toga kriterijumi kvaliteta sada će biti obavezni i kod razvoja softvera, ugovaranja konsultantskih, arhitektonskih ili inženjerskih usluga, kao i usluga prevođenja.

Analiza koju je sproveo Institut za ekonomiju i pravo, u okviru NALED-a, sugeriše da se obavezna primena zelenih kriterijuma može propisati u 13 od 23 slučaja nabavki, bez ograničavanja tržišnog takmičenja. Prvi predlozi uključuju primenu zelenih javnih nabavki za proizvode poput fotokopir papira, sanitarnih uređaja, štampača i skenera, računara i laptopova, sanitarnih proizvoda, papirne galanterije, klima uređaja, belih tehničkih aparata, sredstava za čišćenje, usluga čišćenja, guma, nameštaja, boja i lakova. Ova inicijativa, inspirisana praksama EU, preporučuje postepeno povećanje broja oblasti gde će poštovanje ekoloških standarda biti obavezno.

Za naručioce, ovo znači temeljniju pripremu za proces nabavke, uključujući ne samo dobru analizu uslova na tržištu, već i detaljno razumevanje održivosti i njenog uticaja na životnu sredinu. S druge strane, dobavljači će sada morati da prilože dokaze usklađenosti sa ekološkim standardima EU, poput eko-oznaka i drugih sertifikata, kao deo dokumentacije za tender. Naručioci u Srbiji će morati detaljno da upoznaju predmet nabavke, sprovesti istraživanje tržišta radi boljeg sastavljanja tehničkih specifikacija i pažljivo odabrati uslove za učešće i kriterijume za dodelu ugovora kako bi podstakli konkurenciju i osigurali najbolji mogući kvalitet. Dodatno, za predstavnike javnog sektora i privrede, razvijena je besplatna e-learning platforma na kojoj mogu usavršavati svoja znanja o javnim nabavkama, a koju je do sada koristilo više od 1.100 korisnika.