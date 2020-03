Albanija i Severna Makedonija dobile zeleno svetlo za početak pregovora o priključenju EU

Albanija i Severna Makedonije dobile su zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom nakon sastanka Evropskog saveta, koji je održan u formatu video konferenciji ministara evropskih poslova zemalja članica.

Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Varheji kaže da ova odluka predstavnika država članica pokazuje da je Zapadni Balkan jasno na putu ka Evropskoj uniji.

“Ovo su veoma izazovna vremena i mislim da Evropa sada pokazuje da kad nešto odluči, to zaista i znači. To znači da smo spremni donositi strateške odluke čak i u teškim okolnostima. Mislim da su to vrlo važne, jasne i glasne vesti koje bi trebalo da se šire širom Evrope i celog Zapadnog Balkana. To pokazuje našu odlučnost: postavili smo cilj i realiziraćemo ga, čak i ako je teško”, izjavio je komesar Varheji.

Evropska komisija takođe je pozdravila potvrdan odgovor za početak pregovora sa dve države.

“Dogovor o otvaranju pregovora o pristupanju s Albanijom i Severnom Makedonijom priznanje je značajnih reformskih napora koje su uložile ove dve zemlje. Obe zemlje su pokazale jasnu političku odlučnost da idu dalje na svom evropskom putu. Put do pristupanja je dug. Ipak, kada se postigne jasni i trajni napredak u ispunjavanju kriterijuma za pristup, to približava partnere sa Zapadnog Balkana EU. EU tokom hrvatskog predsedavanja, koje u srcu ima evropsku perspektivu Zapadnog Balkana”, kaže hrvatska državna sekretarka za evropske poslove Andreja Metelko Zgobić.

Nakon konačnog odobrenja članova Evropskog saveta, Komisija će podneti predloge za pregovaračke okvire sa dve zemlje. Ovi okviri utvrđuju smernice i principe koji regulišu pregovore o pristupanju sa svakom zemljom kandidatom. Komisija će odmah započeti potrebne radove na pripremi pregovaračkih pozicija.

Prve međuvladine konferencije trebalo bi da budu sazvane što je pre moguće nakon što Savet usvoji pregovaračke okvire. Pre prve međuvladine konferencije, Albanija je pozvana da postigne dalji napredak u izbornim i pravosudnim reformama i u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rešavanje statusa lažnih azilanata i izmena zakona o medijima takođe ostaju važni prioriteti. Komisija će o tim pitanjima izvestiti tokom predstavljanja pregovaračkog okvira za Albaniju.

Tekst zaključaka