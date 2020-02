Ambasador Fabrici i ministar Nedimović posetili proizvođača lešnika u Erdeviku

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović posetili su gazdinstvo porodice Mauković u Erdeviku. Kao najznačajniji proizvod, domaćini izdvajaju lešnik, najtraženiji sastojak u konditorskoj industriji.

Preduzeće PamPromet, preko kojeg porodica iz Erdevika plasira svoje proizvode, pomoć od EU fondova dobila je priliko nabavke mašine za branje lešnika i tri sušare. Na taj način, bili su u mogućnosti da prošire svoje poslovanje i da poboljšaju svoj položaj na tržištu. Ukupna vrednost učešća IPARD sredstava je oko 7.7 miliona dinara (65.000 evra).

Ambasador Fabrici kaže da je poseta prilika da se vidi kako sredstva IPARD fondova imaju rezultate u realnosti.

“Evropska unija je kroz IPARD program izdvojila 175 miliona evra, koji su dostupni poljoprivrednicima u Srbiji kroz različite projekte. Kada se tome dodaju izdvajanja srpske Vlade i pojedinačnih proizvođača, ukupan iznos novca je oko 400 miliona evra. Samo što se tiče traktora, prema poslednjim podacima koje imam, 160 traktora se finansira kroz ovaj program, što pokazuje da postoji veliko interesovanje i idemo u pravom smeru”, navodi ambasador Fabrici.

Poruka koju danas šaljemo je da se iskoriste ova sredstva jer, kao što pokazuje primeri kao što su Aleksandar i njegova porodica, ona imaju pozitivan uticaj, kaže šef Delegacije EU u Srbiji. Ambasador Fabrici takođe je poručio razume funkcionisanje birokratskog aparata, ali da je neophodno da se sam proces ubrza, pošto na stotine poljoprivrednika čekaju ishod zahteva za sredstva.

Ministar Nedimović ističe da je ovaj saziv Vlade približio IPARD poljoprivrednicima, i napominje da će tokom ove godine biti raspisano pet tendera, između ostalog i za turističke potencijale u ruralnim krajevima.

“Na primeru ovog gazdinstva sjedinilo nekoliko stvari. Želja Evropske komisije i Evropske unije i Srbije da pomognu, drugo imate mladog čoveka i novu vrstu poljoprirvedne proizvodnje, koja nije tako karakteristična za Srbiju, a to znači da je neko ispitivao tržište. To treba da radimo. Ova mašina zamenjuje 300 ljudi, zamislite koliko se njemu smanjuju troškovi, koliko profira njemu ostaje više, a imate još plus jedan problem, a to je što ljudi za branje nema dovoljno”, rekao je Nedimović.

Vlasnik Pam Prometa Aleksandar Mauković kaže da je oko 12 meseci čekao na ishod aplikacije koju je podneo Upravi za agrarna plaćanja, ali da je proces nakon pozitivnog odgovora prošao mnogo brže.

“Puno nam znači ova pomoć, zato što će nam smanjiti troškove proizvodnje i uticaće na razvoj i proširenje našeg poslovanja”, kaže Mauković.