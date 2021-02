Evropa – Porodica građana i građanki

Program „Evropa za građane i građanke“ postao je dostupan organizacijama u Srbiji još 2012. godine, kada je potpisan Memorandum o saglasnosti između Vlade Srbije i Evropske unije. Korisnici iz Srbije prvi put su učestvovali na pozivima za dostavljanje predloga projekata iz 2013. godine.

Promovišući zajedničku evropsku istoriju i podstičući odgovornost Evrope za njene građane i građanke, ali i njihovu odgovornost za pravac u kojem će se Evropa dalje razvijati, Program „Evropa za građane i građanke“ teži boljem razumevanju Evropske unije, njene istorije i različitosti, kao i jačanju ideje evropskog građanstva i njegovog učešća u odlučivanju o budućnosti kontinenta. Cilj programa je promovisanje evropskog identiteta i građanstva, kao i saradnje između zemalja učesnica Programa u oblastima koje su povezane zajedničkim politikama. Evropska unija namenila je ovaj program ne samo korisnicima iz država članica, već i onih država koje se nalaze u različitim fazama svog evropskog puta na čijem se kraju nalazi punopravno članstvo u „evropskoj porodici naroda“.

„Program je pre svega namenjen neprofitnim organizacijama iz Srbije – organizacijama civilnog društva, bilo da su to udruženja, zadužbine, fondacije, sindikati, zatim jedinice lokalnih samouprava, čak i regionalne razvojne agencije, obrazovne, naučne i institucije kulture“, objašnjava Sanja Atanacković Opačić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.

Organizacija koja se može pohvaliti veoma uspešnim učešćem u programu jeste Beogradska otvorena škola, koja trenutno sprovodi projekat You4EU. Specifičnost tog projekata ogleda se u direktnom kontaktu sa građanima i to na regionalnom nivou Zapadnog Balkana. Kroz projekat se došlo do odgovora na pitanja koji su to problemi koji muče građane u njihovim lokalnim zajednicama i na koji način je moguće koristiti procese evropskih integracija kao okvir za rešavanje tih problema.

Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole objašnjava kako to izgleda u praksi: „Razgovarali smo kako možemo da upotrebimo instrumente Evropske unije da unapredimo, recimo, kvalitet vazduha, da unapredimo sistem kojim se upravlja otpadom, koji, podrazumeva pravne tekovine, ali na kraju dana podrazumeva da vi kao građanin naučite, kako da upravljate otpadom koji sami generišete ili da naučite kako da izrazite nezadovoljstvo, ako vidite da je kvalitet vazduha sve lošiji, a da lokalna samouprava ne radi ništa tim povodom“.

Učesnici projekta su ne samo pomogli građanima, već su i sami naučili određene lekcije na nekoliko nivou: od toga da je moguće na Zapadnom Balkanu raditi sa različitim zajednicama i imati isti pristup, jer su prilično slične. Dodatni kvalitet programa „Evropa za građane i građanke“ jeste što organizacijama koje u njemu učestvuju omogućava rad sa partnerima iz različitih zemalja Evrope, čija rešenja možemo uspešno primeniti i kod nas.

Pavlović kaže da su radom na projektu, kroz istraživanja došli do zaključaka da građani EU imaju slične strahove i zabrinutosti kao i građani Zapadnog Balkana. „To je interesantno zato što onda možete da pravite jedan koncept razgovora u kome ovaj region čak može da da neki doprinos razvijanju politika EU. I to je mislim unikatna prednost programa „Evropa za građane i građanke“ jer on prosto Evropu vidi geografski“, smatra Pavlović.

U prvom programskom ciklusu u kojem je Srbija učestvovala, od 2014 – 2020 imamo 39 odobrenih projekata čija je vrednost više od tri miliona evra, ali je možda još značajnije naglasiti da je čak 460 organizacija bilo partner na brojnim projektima, koji su frosprovođeni ne samo u Srbiji, već i širom Evrope.

„Ako se pogleda celokupna statistika programa na nivou Evropske unije u odnosu na 33 zemlje koje učestvuju otprilike mi smo uvek na nekom desetom mestu, po broju podnetih predloga projekata, po broju odobrenih projekata i po broju partnera koji su sprovodili projekte“, poručuju iz Kancelarije za sradnju sa civilnim društvom.

Veliko interesovanje i brojnost uspešno realizovanih projekata na kojima su učestvovali akteri iz Srbije svedoče da građani Srbije prepoznaju važnost evropskih vrednosti i žele da učestvuju u kreiranju „buduće Evrope“. A da bismo u narednom programskom ciklusu bili još uspešniji potrebno je da se u program aktivnije uključe organizacije iz svih regiona Srbije, da se zajedno jačaju kapaciteti lokalnih samouprava i organizacija, kako bi se podstaklo međusektorsko partnerstvo na kome program „Evropa za građane i građanke“ posebno insistira.

Tekst je pripremljen u okviru projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“ u cilju promocije programa Evropske unije i što uspešnijem učešću Srbije u tim programima. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo za evropske integracije, a sprovodi se uz podršku Ministarstva finansija, Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Projekat vredan 1.4 miliona evra finansira Evropska unija, a sporovodi ga konzorcijum koji predvodi kompanija International Development Ireland Ltd.