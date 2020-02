Evropska komisija predstavila strategiju za upravljanje podacima i veštačku inteligenciju

Oblikovanje budućnosti moto je nove strategije Evropske komisije u oblasti upravljanja podacima i veštačke inteligencije.

Strategije predviđaju evropsko društvo koje pokreću digitalna rešenja koja ljude stavljaju na prvo mesto, otvaraju nove mogućnosti za preduzeća i podstiču razvoj pouzdane tehnologije za podsticanje otvorenog i demokratskog društva i vitalne i održive ekonomije. Digitalne tehnologije su ključni faktor u borbi protiv klimatskih promena i postizanja zelene tranzicije.

„Danas predstavljamo našu ambiciju da oblikujemo digitalnu budućnost Evrope. Obuhvata sve, od kibernetičke sigurnosti do kritične infrastrukture, digitalnog obrazovanja do veština, demokratije do medija. Želim da digitalna Evropa odražava najbolju Evropu – otvorenu, fer, raznoliku, demokratsku i samouverenu”, kaže predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

„Želimo da svaki građanin, svaki zaposleni, svako preduzeće dobije šansu da iskoristi prednosti digitalizacije. Bilo da to znači sigurniju vožnju ili manje zagađenje zahvaljujući povezanim automobilima; ili čak spasavanje života medicinskim snimcima vođenom veštačkom inteligencijom koja lekarima omogućavaju otkrivanje bolesti ranije nego ikad ranije”, navodi potpredsednica Komisije zadužena za digitalno doba Margret Vestager.

„Naše društvo stvara ogroman talas industrijskih i javnih podataka koji će transformisati način na koji proizvodimo, trošimo i živimo. Želim da evropska preduzeća i naša mala i srednja preduzeća pristupe tim podacima i stvore vrednost za Evropljane – uključujući razvijanje aplikacija za veštačku inteligenciju. Evropa ima sve što je potrebno da vodi utrku „velikih podataka“ i očuva svoj tehnološki suverenitet, industrijsko liderstvo i ekonomsku konkurentnost u korist evropskih potrošača“, kaže evropski komesar za unutrašnje tržište Tjeri Breton.

Komisija će kasnije ove godine predstaviti Zakon o digitalnim uslugama i Akcioni plan za evropsku demokratiju, predložiti reviziju uredbe o eIDAS-u i ojačati sajberbezbednost. Evropa će takođe nastaviti da gradi saveze sa globalnim partnerima, koristeći svoju regulatornu moć, izgradnju kapaciteta, diplomatiju i finansije za promociju evropskog modela digitalizacije.

Bela knjiga o veštačkoj inteligenciji otvorena je za javnu raspravu do 19. maja 2020. Komisija takođe prikuplja povratne informacije o svojoj strategiji podataka. U svetlu dobijenih uloga, Komisija će preduzeti dalje mere kako bi podržala razvoj pouzdanih AI sistema i ekonomiju podataka

Više informacija