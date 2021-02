Evropski ciljevi za mlade: Mentalno zdravlje i dobrobit i kvalitetno učenje

„Da li smo spremni za novu normalnost? Mislim da ne. Ne volim taj izraz jer po meni nova normalnost nije normalna. Ko bi rekao da će biti tako teško biti mlada osoba u 2020?“ zapitala se mlada evropska ambasadorka iz Severne Makedonije, Sara Risteska, jedna od učesnica debate „Evropski ciljevi za mlade“.

Gimnazijalci iz Vranja i srednjoškolci iz Kumanova, tačnije iz škola „Bora Stanković“ i „Goce Delčev“ – razgovarali su o mentalnom zdravlju i kvalitetnom obrazovanju mladih, a pridružili su im se i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, kao i ambasador EU u Severnoj Makedoniji, Dejvid Grir.

„Divno je videti da je nova generacija spremna da se uključi i da digne glas. Mentalno zdravlje je važan element“, rekao je ambasador Fabrici i podsetio da je Evropska komisija definisala plan za Agendu mladih u narednih 7 godina.

„Hajde da svi zajedno izađemo iz zone konfora i da uradimo naš deo posla. Stres, anksioznost, depresija, više ne poznaju starosne granice, niti granice regiona. Važno je pričati i o stigmama. Kada neko ima grip, to je normalno, a ako je osoba anksiozna, to je čudno. Prvo moramo da prihvatimo da je to normalno, i da proširimo svest o ovim temama“, dodao je Fabrici i podsetio:

„Evropska unija je u Srbiji mnogo uradila za zdravstveni sistem, zato je Srbija mnogo bolje od drugih zemalja uspela da se suoči sa pandemijom. U pitanju je dugoročno ulaganje u obuke, opremu, infrastrukturu.“

Ambasador Fabrici istakao je i važnost obrazovanja, te podsetio učesnike na kampanju Obrazovanje je važno.

„Obrazovanje je dvosmerna ulica, učenje nikada ne prestaje, tako da vam prepuštam reč.“

Ambasador Grir istakao je da je ovo četvrti put da učestvuje u debati sa mladima, te da je uvek uživanje čuti šta imaju da kažu.

„Vi uvek imate tačnu ideju gde su problemi i kako im se obratiti. Nekoliko ključnih pitanja obrađujemo ovde – kvalitetno obrazovanje mladih, njihovu dobrobit i mentalno zdravlje. Jedva čekam da čujem šta imate da kažete o ovoj temi“, rekao je on.

Učesnicima su se obratile i mlade evropska ambasadorske, prvo iz Severne Makedonije, a zatim i iz Srbije.

„Da li smo spremni za novu normalnost? Mislim da ne. Ne volim taj izraz jer po meni nova normalnost nije normalna. Ko bi rekao da će biti tako teško biti mlada osoba u 2020? Potrebno je da obezbedimo mentalno zdravlje i dobrobit. Kao što je ambasador pomenuo, potrebno je da se prvo rešimo stigme, a to možemo razgovorom. Potrebno je i da ustanove za mentalno zdravlje budu dostupnije“, smatra Sara Risteska.

„Mi smo ovde da budemo glasovi mladih – tu smo da vas saslušamo, osnažimo, podržimo, pomognemo. Mentalno zdravlje u Srbiji je tabu tema, plašimo se šta bi okruženje reklo, i da li bi nas neko proglasio ludim. Baš zato i moramo da razgovaramo o tome i da se zajedno borimo“, rekla je Anja Kafedžijska, mlada evropska amabasadorka iz Srbije, koja je i učenica Gimnazije „Bora Stanković“.

Učesnici debate najviše su se koncentrisali na temu mentalnog zdravlja, očigledno u ovom domenu uočivši najviše problema.

„Kovid ima veliki uticaj na mentalno zdravlje mladih. Potrebno je da normalizujemo probleme mentalnog zdravlja, da obrazujemo ljude pre svega, jer je mnogo ljudi u Srbiji nije dovoljno upoznato sa ovom temom“, smatra jedna od učesnica.

Takođe, učenici su skrenuli pažnju i na problem koji je uzrokovalo obrazovanje na daljinu, usled pandemije. Kada je nastavnik, kao autoritet i pedagog u istoj prostoriji sa đakom, u mogućnosti je da uoči ukoliko se dete suočava sa određenim izazovom.

Jedna od ideja o poboljšanju mentalnog zdravlja mladih bili su i časovi mentalne higijene.

„Nemojte misliti da se razlikujete od vršnjaka u Evropi, i oni se bave ovim temama“, ohrabrio je učesnike ambasador Fabrici, te dodao da je potrebno u ovakve razgovore uključiti i roditelje.

Tinejdžeri su potom debatovali o sistemima obrazovanja, koji su zastupnjeni u njihovim državama. Mnogi đaci osvrnuli su se na to da bi bilo dobro uvesti seksualno obrazovanje u škole.

„Rešenje svakog problema koji ćemo imati u budućnosti počinje obrazovanjem“, poručio je jedan od učenika.

„Obrazovanje je u vašim godinama ključno, njime gradite budućnost. Važno je da steknete prenosive veštine“, zaključio je ambasador Sem Fabrici.

Strategija EU za mlade je okvir za saradnju sa omladinskom politikom EU za period 2019-2027, zasnovan na Rezoluciji Saveta od 26. novembra 2018. Neguje učešće mladih u demokratskom životu; takođe podržava društveni i građanski angažman i ima za cilj da osigura da svi mladi ljudi imaju potrebne resurse za učešće u društvu.

Strategija EU za mlade usredsređena je na tri osnovna područja delovanja, oko tri reči: angažovanje, povezivanje, osnaživanje, dok radi na zajedničkoj primeni u svim sektorima. Tokom procesa dijaloga 2017-2018. Koji je uključivao mlade iz cele Evrope, razvijeno je 11 evropskih ciljeva za mlade. Ovi ciljevi identifikuju međusektorska područja koja utiču na život mladih ljudi i ukazuju na izazove. 11 evropskih ciljeva za mlade, koje su mladi odabrali, identifikujući međusektorska područja koja utiču na život mladih i ukazuju na izazove. Rezultat ovog dijaloga bio je razvoj 11 evropskih ciljeva za mlade.