Ambasador Fabrici: Digitalizacija – karika koja povezuje reforme

Uspostavljanje elektronskog zdravstvenog kartona, unapređenje sistema prečišćavanja voda i ukidanje naknade za konverziju, nove su prioritetne preporuke NALED-ove Sive knjige birokratskih procedura. Među 10 najvažnijih inicijativa našlo se i smanjenje poreskog opterećenja privrede, ukidanje papirne uplatnice, uspostavljanje elektronskog registra neporeskih nameta, online registra poljoprivrednih gazdinastava i subvencija (eAgrar) i objedinjenog uverenja o plaćenim porezima.

Na ovom skupu učestvovali su između ostalih, šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i predsednik Izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić.

Na panelu posvećenom digitalizaciji “Zajedno za digitalnu ekonomiju”, u okviru predstavljanja 13. Sive knjige NALED-a, Fabrici je naglasio da su digitalizacija i zelena agenda prioriteti u EU, zajedno sa finansijskim planom za narednih sedam godina.

“Digitalizacija je karika koja povezuje reforme, a Srbiji je potrebno ba digitalnu reformu prihvati i usmeri je u pravom pravcu. Oko 60 do 70 odsto trgovine i investicija u Srbiji dolaze iz EU. Što više Srbija ulaže u svoju zelenu politiku i politiku digitalizacije, više se uklapa u plan ekonomskih reformi”, poručio je ambasador Fabrici.

“Digitalizacija i Zelena agenda glavni su pokretači ekonomskog razvoja, i Srbija dosta radi i na regionalnom tržištu i na tome da se region Zapadnog Balkana učini privlačnijim za investicije. Mnoge od preporuka NALED-a su i naše preporuke, i one su veoma korisne”, rekao je ambasador Fabrici.

Šef Delegacije EU da Unija nastavlja da pruža podršku Srbiji na njenom putu evropskih integracija, i naveo da se očekuje da Ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan mobiliše od 25 do 28 milijardi u ovom regionu za narednih sedam godina.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija uspela u ovom teškom periodu koje je obeležila pandemija kovida-19 da uradi dve fascinantne stvari – da ima najmanji pad BDP u Evropi u 2020. i da smo trenutno drugi u Evropi po broju vakcinisanih, a prvi po broju revakcinisanih odnosno ukupno zaštićenih građana.

„To je neka nova Srbija, to je zaista nešto što nismo mogli ni da zamislimo do pre samo par godina kada govorimo o Srbiji, da smo prvi ili drugi u ovako nekim stvarima, osim da to nije sport ili matematika, fizika ili nekada muzika“, rekla je premijerka Brnabić.

Predsednik izvršnog odbora NALED-a, Dejan Đokić, ističe da reforme u Srbiji, uprkos pandemiji korona virusa, nisu stale i institucije u Srbiji su uspele da sprovedu 13 preporuka Sive knjige, dve u potpunosti i 11 delimično. Sive knjige, koja sadrži 100 novih i inoviranih preporuka za bolje poslovanje.

Najviše preporuka NALED-a je, kaže Đokić, usvojilom Ministarstvo finansija koje je brojne procedure prenelo u digitalni svet. „Stupio je na snagu novi zakon i uspostavljen portal elektronskih javnih nabavki. Nakon višegodišnjeg zalaganja NALED-a, usvojen je i Zakon o fiskalizaciji koji predstavlja značajan pomak u pravcu njene digitalizacije i u završnoj fazi je uvođenje sistema eFaktura“, zaključio je Đokić.