Finalno veče Euro Mjuze – Mladi talenti, buduće zvezde i dobra atmosfera

Sedamnaestogodišnji Strahinja Milićević pobednik je finalne večeri Euro Mjuze, pevačkog takmičenja koje je po prvi put održano u organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji.

On je interpretiranjem pesme Končite Vurst “Rise like a Phoenix”, pobedničke numere Eurosonga 2014. godine, došao do prvog mesta u izboru žirija i drugog po glasovima publike, što mu je bilo dovoljno za ukupnu pobedu. Drugo mesto osvojila je Lenka Stojičević, dok je treća bila Bojana Radovanović, a još sedam učesnika dobilo je utešne nagrade.

“Uz ovakve mlade muzičare, Beovizija ne mora da brine za budućnost”, prokomentarisala je jedna od voditeljki programa Una Senić, opisujući težak zadatak koji je pred sobom imao žiri – muzičari Lena Kovačević i Marko Kon, poznati Jutjuber Andrija Jo(vić) i predstavnik Delegacije EU u Srbiji Pol Anri Prese – ali i brojna publika na uživo prenosu događaja preko Fejsbuka.

Na binu su se jedan po jedan popeli mladi muzičari i pokušavali da pridobiju naklonost gledalaca pevajući pesme sa Eurosong takmičenja. Mnogi od njih poveli su i najužu pratnje i podršku – prijatelje i roditelje da ih podrže u Bitef Art Caffeu, gde je održano finale.

Ipak, zabavni karakter takmičenja nadjačao je neka mala rivalstva, i nakon proglašenja pobednika, učesnici događaja su se zajedno družili i slikali.

“Želim da se zahvalim svojim prijateljima, familiji, poznanicima, ali i nepoznatim ljudima koji su šerovali moj snimak i bez kojih sada ne bih stajao ovde. Hvala i publici i žiriju i svima”, poručio je pobednik Strahinja.

“Ova 2020. godina je, iz dobro poznatih razloga, bila godina kada smo promenili način života i mnogo toga probali po prvi put. Tako smo se i mi iz Delegacije EU odlučili da probamo nešto novo – da kroz nasledje Eurosonga i evropske muzike pronadjemo talentovane mlade umetnike i damo im šansu na većoj sceni. Po broju i kvalitetu prijava, rekao bih da smo uspeli”, rekao je Prese.

Na konkurs, koji je počeo 20. maja, pristiglo je 58 prijava talentovanih mladih umetnika, a od njih se lajkovima publike izdvojilo 10 finalista. Pobednik je dobio vaučer na 1000 evra za kupovinu muzičke opreme, a nagrade za drugo i treće mesto bile su vaučeri na 500 odnosno 250 evra.