Heroj borbe za prava starih

Danica Šmic rođena je u Beogradu daleke 1937. Kao dete preživela je bombardovanje Beograda i spletom srećnih okolnosti izbegla smrt u podrumu zgrade na Vračaru gde je živela sa roditeljima. Majka je dva sina i nastavnica fizike i matematike u penziji, ali ona je i heroj volonterstva sa aktivnim stažom od 50 godina dobrotvornog rada iza kojeg stoji njena nesebična želja da pomogne svim ljudima u nevolji.

„Volontiranje je moje veliko zadovostvo. Volim da posećujem osobe koje žive same da se ne osećaju usamljeno, zaboravljeno“, kaže Danica koja je 1970. završila kurs za dobrovoljnu bolničarku Crvenog krsta i u ratu i u miru i od tada ne prestaje da aktivno učestvuje u javnom životu: „Ako želimo da nam ovaj svet bude bolje, pravednije i humanije mesto za život, prvi korak je da budemo volonteri, da jedni drugima pomažemo, ne samo kad je pandemija ili poplave, nego da to nama bude svakodnevna obaveza“.

Svedočanstvo o humanosti – volonterska knjižica Crvenog krsta Danice Šmic

Dana je i tokom pandemije virusa COVID-19 veoma aktivna, piše i objavljuje i putem telefona je u stalnom kontaktu sa starijim osobama kojima je potrebna pomoć, ili koje se osećaju usamljeno, uplašeno i odbačeno u zajednici. Tokom njenog pedesetogodišnjeg aktivizma i volonterstva, gospođa Dana se sve vreme zalaže za prava starijih ljudi: „Stari ljudi nisu teret društva, oni su korisni društvu, ali i međugeneracijska solidarnost je veoma bitna i to se pokazalo sada za vreme korone. Nama korona nije bila prepreka da budemo solidarni jedni prema drugima i dalje smo volontirali samo na drugačiji način, a međugeneracijska solidarnost nam je pomogla da kontaktiramo jedni druge i da učimo jedni od drugih.“

Ova volonterka kaže da je potrebno da svako «u sebi pronađe volontera» i da pomaže svojoj okolini onoliko koliko može. Porodica i škola su jako važni u izgradnji ovih navika kod dece i mladih ljudi: „Po mom mišljenju, bilo bi dobro da postoje lekcije o volontiranju, lekcije o solidarnosti i da se sa svim tim aktivnostima počinje od malih nogu. Mi smo nacija koja volimo i želimo da pomažemo jedni drugima, ali brzo i zaboravimo.“

„Na stanici – volonterka na putu ka zavisnoj osobi“, EU projekat „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“, Udruženje građana Amity (Beograd, Srbija)

Dana Šmic se nalazi i na fotografiji „Na stanici – volonterka na putu ka zavisnoj osobi“ koja je osvojila prvo mesto u kategoriji najbolja fotografija EU projekta na konkursu Čovek u fokusu koji je organizovala Delegacija Evropske unije u Srbiji u partnerstvu sa časopisom National Geographic Srbija. Fotografiju je poslao projekat „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“ koji sprovodi Udruženje građana „Amity – snaga prijateljstva“ u partnerstvu sa organizacijom FemPlatz. „Toliko sam srećna zbog fotografije da ja to ne mogu rečima da opišem. Sve što je uspeh i pohvala, to vam donosi još veću radost, ali i veće zaduženje. Morate da mislite da i dalje dobijete volju i elan, sve je to podstrek za dalji rad“, kaže Danica koja se do početka pandemije, u svojoj 84-oj godini, aktivno bavila i planinarenjem.