Izabrani pobednici konkursa „Čovek u fokusu“

Petočlani žiri odabrao je četiri pobedničke od preko 1.300 pristiglih fotografija na konkursu za najbolju socijalno angažovanu fotografiju nastalu u Srbiji „Čovek u fokusu“, koji su organizovali Delegacija Evropske unije u Srbiji i časopis National Geographic na srpskom jeziku.

U vreme izazova koje je donela pandemija izazvana virusom COVID-19, učesnici konkursa poslali su nam fotografije koje su zabeležili u ovom novom okruženju, dnevnike iz izolacije i karantina, dokumente svakodnevice itd.

U kategoriji Najbolje fotografije građana i građanki nagrade su dobili:

1. mesto – Izlog, Nikola Miljević (Beograd)

2. mesto – Diary From Quarantine, The world Turned Upside Down (Dnevnik iz karantina – Čitav svet se okrenuo naopako), Una Laurenčić (Beograd)

3. mesto – Izolacija, Goran Jordanski (Lozovik)

U kategorji Najbolja fotografija EU projekta nagradu je dobila:

Na stanici – volonterka na putu ka zavisnoj osobi, projekat „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“, Udruženje građana Amity (Beograd)

Najbolji radovi biće nagrađeni vaučerima za foto opremu, naime, pobednička fotografija biće nagrađena vaučerom za kupovinu foto opreme u vrednosti od 1.000 evra, drugo mesto će dobiti vaučer u vrednosti od 500 evra, vaučer u vrednosti od 300 evra biće dodeljen za treću nagradu, dok je za najbolju fotografiju EU projekta predviđena diploma.

Radove je ocenjivao žiri u sledećem sastavu:

Marko Đurica, fotoreporter Reuters-a i autor izložbe fotografija Balkanska ruta; Aleksandar Kelić, docent, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu; Igor Rill, urednik, National Geographic Srbija; David Pužado, Belgrade Photo Month; Daliborka Nikolić, EU komunikacije, EU info centar.

Pobedničke fotografije, kao i 16 fotografija koje su ušle u najuži izbor, biće objavljene u štampanom i elektronskom izdanju naše publikacije na srpskom i engleskom jeziku. Svih 20 fotografija biće izloženo u javnom prostoru kada to epidemiološke mere budu dozvolile.