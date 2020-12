Komisija usvojila paket od 70 miliona evra za rani pristup EU vakcinama protiv Kovida 19 na Zapadnom Balkanu

Evropska komisija usvojila je paket od 70 miliona evra u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) da pomogne finansiranju pristupa partnera sa Zapadnog Balkana vakcinama protiv Kovida 19 koje su nabavile zemlje članice EU.

Komesar za susedstvo i proširenje, Oliver Varhelji je izjavio: „Tokom pandemije EU je pokazala da se odnosi prema Zapadnom Balkanu kao privilegovanom partneru. I dalje ćemo nastaviti u tom duhu i u slučaju vakcina, preduzimajući korake koji će omogućiti brzi i rani početak vakcinacije za najkritičnije zaposlene i najugroženije grupe u regionu. Brza vakcinacija će biti odlučujuća za završetak pandemije i započinjanje društveno-privrednog oporavka Zapadnog Balkana.“

Paket će se rasporediti u vidu grantova tj. bespovratne pomoći koja će pomoći da se pokriju troškovi vakcina za prioritetne grupe u regionu, kao i opreme neophodne za vakcinaciju. Omogući će da Zapadni Balkan nabavi broj vakcina iz Ugovora EU o prečoj nabavci sa šest proizvođača, tako što će pojedinačne zemlje članice EU podeliti deo svojih unapred dodeljenih doza.

Dok EU nastavlja da podržava Kovaks (COVAX) inicijativu, svetski program koji obezbeđuje pravičan i univerzalan pristup vakcinama protiv Kovida 19 i kom su pristupili i svi partneri sa Zapadnog Balkana, očekuje se da će isporuka vakcina u okviru ove šeme početi kasnije nego vakcinacija u EU. Stoga pristup određenom broju doza iz ugovora o nabavci EU će omogućiti regionu da započne vakcinaciju paralelno sa zemljama članicama EU.

Komisija i Evropski centar za kontrolu bolesti takođe pomažu regionu u finalizaciji strategija za vakcinaciju u skladu sa preporukama Komisije koje će osigurati odgovarajuću pripremu vakcinacije i nesmetano administriranje vakcina. EU takođe finansira projekat sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) koji će pomoći u upravljanju logistikom i isporukom vakcina.

Istorijat

Evropska komisija je posvećena tome da osigura da svako kome je vakcina potrebna da je i dobije, bilo gde u svetu. Zato je odmah odgovorila na poziv za akciju koji je uputila SZO i pomogla je da se prikupi blizu 16 milijardi evra od 4. maja 2020. u okviru Globalnog odgovora na korona virus, globalne akcije za univerzalan pristup testovima, lečenju i vakcinama protiv korona virusa i za globalni oporavak.

Kovaks program je vakcinalni stub Akceleratora pristupa alatima za Kovid 19 (Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator), globalne saradnje za ubrzanje razvoja, proizvodnje i jednakog pristupa testovima, lečenju i vakcinama protiv Kovida 19. EU i zemlje članice su do sad najavile više od 870 miliona evra za COVAX. Cilj Kovaksa je nabavka 2 milijarde doza do kraja 2021. godine, uključujući više od 1,3 milijarde za zemlje u razvoju. Pomoći će da se razvije raznolik asortiman vakcina, ispregovaranih sa različitim dobavljačima, koje pokrivaju različite naučne tehnologije, rokove isporuke i cene.

Učešće Evropske unije u Kovaksu je komplementarno aktuelnim pregovorima EU sa proizvođačima vakcina pokrenutim u okviru Strategije EU za vakcine. Napori EU da razvije i proizvede efikasnu vakcinu će biti od koristi svima u globalnoj zajednici. Ulaganja EU u podizanje proizvodnih kapaciteta će služiti svim zemljama kojima je to potrebno. Preko Ugovora o prečoj nabavci, obavezuje proizvođače da stave svoje proizvodne kapacitete na raspolaganje svim zemljama i poziva na slobodan tok vakcina i materijala bez izvoznih restrikcija.

Komisija takođe koordinira doniranje jednog broja vakcina koje su nabavile zemlje članice EU raznim partnerskim zemljama, kako bi im se garantovao rani pristup vakcinama protiv Kovida 19 za zdravstvene radnike i najugroženiju populaciju dok vakcine preko Kovaks programa ne budu širom dostupne.