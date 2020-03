Koordinisani EU odgovor na krizu COVID-19

We will do whatever is necessary to support the Europeans and the European economy.

Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir les Européens et l’économie européenne.

Wir werden alles Mögliche unternehmen, die Europäer und die europäische Wirtschaft zu stützen. pic.twitter.com/DliFreyUXq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 13, 2020