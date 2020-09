Vebinar povodom završetka Evropske nedelje mobilnosti počeo je svečanim proglašenjem pobednika izazova „Kreći se – Samo ne autom!“ koji je Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji tokom Evropske nedelje mobilnosti organizovala sa udruženjem Ulice za bicikliste.

Ambasador, Sem Fabrici čestitao je pobednicima, te istakao važnost akcije.

„Ovo je jedna jaka poruka. Treba biti ambasador jedne nove vrste mobilnosti. Svako od nas može da da svoj mali, ali bitan doprinos“, rekao je Fabrici.

Prva nagrada odlazi Igoru Jerosimoviću, koji će dobiti bicikl, drugu nagradu – električni trotinet osvojio je Milan Golibović, dok će ponosni vlasnik novih rolera biti trećeplasirani – Uroš Pikula.

Tokom izazova bilo je 112 prijavjlenih takmičara, a aktivno ih je učestvovalo 86. Takmičari su peške, svojim biciklima, rolerima i trotinetima prešli ukupno 2.718 km, tokom kojih su sagoreli 139.000 kcal.

Ovo je jedna od akcija koju je Delegacija EU organizovala tokom European Mobility Week 2020, a sve u cilju da se naglasi važnost pristupačnosti prevoza bez emisija i promoviše inkluzivni okvir koji uključuje sve. Preko 2000 gradova i 39 država organizovalo je različite događaje. Kod nas čak 31 grad učestvuje u aktivnostima koje koordinišu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

„Želja nam je da se sve više opština i gradova u svetu pridružuje ovoj inicijativi. Takođe vidimo da broj gradova i opština u Srbiji raste. Sve više institucija prihvata ovaj novi koncept na pravi način, učešćem ljudi i zajednica. Grad Kruševac dobio nagradu Evropske nedelje mobilnosti koji EU svake godine dodeljuje i bilo mi je jako drago što sam mogao tu nagradu da uručim gradonačelniku Kruševca“, rekao je Fabrici.

Glavni ciljevi Evropske nedelje mobilnosti su unapređenje javnog zdravlja i poboljšanje kvaliteta života kroz promociju čiste mobilnosti i održivog gradskog saobraćaja: pešačenja, vožnje bicikla, električnih trotineta ili rolera. Ova kampanja podstiče ljude i lokalne vlasti da preduzmu korake za postizanje dugoročnog cilja karbonski neutralnog kontinenta. Evropski „Green Deal“ i karbonski neutralan kontinent do 2050. jedan je od ambicioznih ciljeva Evropske unije. Srbija u tom pogledu mora još dosta da radi složili su se svi učesnici vebinara.

Na temu zagađenja vazduha i mobilnosti razgovarali su Antoan Avinjon, projektni menadžer Delegacije EU u Srbiji, Nedim Begović, savetnik za multimodalnost i pomorski saobraćaj, Stalni sekretarijat Transportne zajednice, Klara Danilović, šefica Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i stanovanje, SKGO, Katarina Kulić, savetnica za zaštitu životne sredine, Grad Beograd i Milan Manojlović, direktor i suosnivač, “E prime”, a razgovor je vodila novinarka Slavica Gligorović.

Značaj pešačenja, vožnje bicikla, električnih trotineta, rolera i drugih aktivnosti koje promovišu čistu mobilnost čini se kao mali doprinos, ali je zapravo ključan. Broj prodatih električnih bicikala u EU je oko 3 miliona na godišnjem nivou, stopa rasta iz godine u godinu je od 15 do 20 odsto, a očekuje se da će do 2025. biti prodato do 6 miliona samo u EU. Naše tržište je daleko iza EU, ali je prodaja drastično skočila i kod nas.

„Država bi mogla i da subvencioniše kupovinu električnih bicikala, takođe poslodavci mogu da stimulišu simboličnim nadoknadama svoje radnike koji dolaze biciklom na posao, što je praksa koju su neke države primenile, sa uspehom“, rekao je Milan Manojlović, direktor i suosnivač, “E prime”.

Ovo je samo jedan način da i Srbija ispoštuje Zeleni dogovor. Kako bismo bili još efikasniji moramo da razmišljamo regionalno, razvojem železnica i pre svega ozelenjavanjem životne sredine, složili su se ostali učesnici vebinara.

Koji su sledeći koraci za bolju mobilnost i smanjenje CO2 emisije i šta možemo da uradimo do sledeće Nedelje mobilnosti, pitanja su koja još neko vreme ostaju otvorena za debatu.