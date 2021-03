Najbolja stonoteniserka sveta dolazi iz Bečeja

Zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Riju i srebrne u Londonu i Pekingu – pored ćerke Dragane, ovo su najsjajnija odličja stonoteniserke Borislave Perić-Ranković. Borislava, odnosno od milošte – Beba – najbolja je srpska sportistkinja sa invaliditetom, a osim ovih ličnih uspeha, može da se podiči angažovanjem i podrškom koju pruža drugim sportistima sa invaliditetom.

“Kada se nešto desi, ne treba odustati 100 posto od svih ciljeva. Samo ih treba malo drugačije raspodeliti i napraviti prioritete – šta je bitno, a šta nije tako bitno. Meni je mnogo pomoglo što sam nakon rehabilitacije od 15 meseci imala želju da se vratim na posaoi da probam da i sebi i okolini dokažem da, bez obzira šta se desilo,život mozete da nastaviti gde je stao”, poručuje Borislava.

“Najbitnije je da u svakom trenutku imate neki cilj. Cilj ne treba da bude preveliki. Treba da bude stepenik po stepenik. Da na svakom stepeniku imamo po jedan mali cilj, da bismo se popeli do vrha. Kada se popnete do vrha, vi ste izgradili ličnost na jedan drugačiji način, pokazali ste društvu da se to može, bez obzira na situaciju, a ono unutarnje zadovoljstvo i samopouzdanje koje ste stekli obarajući prepreke-nešto je što se ne može rečima opisati.”

Najbolja stonoteniserka u svetu takođe je jedna od promoterki projekta „Socijalna integracija kroz parasport – Parainspired!“, čiji je slogan “Inspiriši se!”

„Ovakvi projekti i naša pojavljivanja u javnom zivotu, pomažu ljudima da shvate da nije „kraj sveta“ kada vam se nesto desi u životu. Uvek treba ići dalje. Da li će to biti- preći jos 100 metara kolicima kada mislite da ne možete ili osvojiti još neku od medalja, ili edukovati ljude oko vas… Mi želimo da pokažemo svetu da ne treba ostati u „četiri zida“. Već naprotiv, da upravo mi možemo da edukujemo deo drustva šta raditi u trenucima kada se desi nešto nepredvidjeno u životu,“ objašnjava Borislava.

Ovaj projekat realizuje u okviru EU programa preko granične saradnje Srbije i Bosnei Hercegovine.

Sredstvima EU nabavljena je sportska oprema za sportiste sa invaliditetom u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i dva kombi vozila. Oprema vrednosti oko 130 hiljada evra obuhvatila je i 18 invalidskih kolica prilagođenih za profesionalni paraolimpijski sport i sportsku opremu u vidu stolova za stoni tenis i sportskih rekvizita prilagođenih ovim sportistima i rekreativcima.

„Prvi put naši paraolimpijci imaju svoje kombi vozilo koje je adekvatno opremljeno i koje će im služiti za odlazak na takmičenja i treninge. I na ovaj način želeli smo da podržimo naše paraolimpijce, koji, godinama unazad, na najbolji način promovišu Srbiju“, kazao je svojevremeno Vladimir Batez, pokrajinski sekretar za sport i omladinu.

I Borislava ističe značaj prevoznog sredstva prilagođenog osobama sa invaliditetom.

“To je jako velika stvari za nas i za ostale osobe sa invaliditetom koji će ovo moći da koriste. Prilagođeno je upravo našim potrebama. Meni je veoma drago što je to prepoznato i od nekih drugih institucija – Fonda za Evropske poslove, Pokrajinskih vlasti.Svi zajedno napravili smo nešto veliko i ostavljamo ‘u amanet’ onima koji dolaze iza nas, da postignu to isto, a možda i više – da budu bolji od nas.”

Ona ističe da je projekat “Parainspired” veoma važan, jer podstiče osobe sa invaliditetom, kako kaže, “da se pokrenu i da izađu iz četiri zida”, a pomaže i da se uključe mladi iz sredina u kojima toliko nije promovisan sport osoba sa invaliditetom.

“Nekada ne možete putem medija dopreti do svih zainteresovanih ili do nekih ljudi koji treba da promene mišljenje koje su izgradili o sebi, već moraju da vide to na licu mesta.Ovakvi projekti su jedan od momenata kada ljudi mogu da vide da je to moguće, jer im mi pokazujemo. Kada vide nas, sportiste sa invaliditetom na promo mečevima ili treninzima, vide da je zaista moguće. Važno je i da se društvu i zajednici pokaže i šta mi možemo i koliko možemo, ali i koje su naše potrebe.”

Nakon mečeva stonog tenisa i sedeće odbojke, a kroz projekat “Parainspired”, Borislava smatra da je saradnja paraolimpijskih komiteta Srbije i BiH podignuta na viši nivo.

“Nadam se da će to iznedriti neke ambiciozne sportiste,koji će odlučiti da iskoriste ovu početnu saradnju i koji će napraviti velike rezultate”,zaključuje najbolja stonoteniserka sveta.

U okviru projekta izrađena je i publikacija „Koncept invalidnosti i kategorizacija sportista sa invaliditetom“ prof. dr Romane Romanov, na engleskom i srpskom jeziku.

Pod sloganom „Inspiriši se!“ projekat „Socijalnaintegracijakrozparasport – Parainspired!“ se realizuje u okviru EU programa preko granične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina. Zajednički ga sprovode Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinuVojvodine, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Fond „Evropski poslovi“ Vojvodine i Opština Inđija a uz podršku Ministarstva za evropske integracije Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Ukupna vrednost projekta je 263.914 evra. Projekat nastoji da poveća učešće osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području i da stvori uslove za veću dostupnost sportske infrastructure osobama sa invaliditetom.

Fotografije: Projekat Parainspired