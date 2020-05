„Oni su heroji“ – Hrabrost u vreme pandemije

Volonteri, prodavci, komšije, nastavnici koji drže časove na daljinu, policajci, lekari, prodavci, poštari, u jeku epidemije virusa korona nastavili su da rade i ostalim sugrađanima olakašali život, zbog čega će Delegacije Evropske unije u Srbiji, najzaslužnije heroje nagraditi.

Oni koji žele, svoje heroje mogu prijaviti do 11. juna, a 10 osoba sa najviše glasova dobiće 2 avionske karte za putovanje u neku od zemalja Evropske unije.

Heroji često žive bliže nama nego što mislimo, u svakoj ulici, u svakoj zajednici, u svakoj porodici, to su osobe koje i pored svih opasnosti pokazuju hrabrost i snagu, pomažu drugima iako sebe izlažu rizicima, kažu organizatori, a s obzirom na to da su oni prethodnih meseci svima olakšavali život i pružali podršku, vreme je da i mi učinimo nešto za njih.

Punoletni građani Srbije moći će da prijave svog heroja za nagradu, preko sajta onisuheroji.rs, a nakon registracije, biće otvoreno onlajn glasanje. 10 heroja sa najviše glasova dobiće po 2 avionske karte za putovanje u neku od zemalja Evropske unije, dok su za sve predviđeni poklon paketi (ranac, antistres loptica, držač za olovke, spirala blok, kačket i majica).

Prijave za nagradni konkurs se mogu slati do 11. juna 2020. godine u 23:59 sati , a glasanje traje do 15. juna u 12:00 sati. Pobednici će biti proglašeni najkasnije do 17. juna do 16 sati. Učesnici se prijavljuju otvaranjem profila, odnosno naloga na sajtu onisuheroji.rs i zatim predlažu svog heroja. Tokom konkursa svi posetioci veb platforme imaju pravo lajkovanja svojih i heroja drugih učensika.

U slučaju da više heroja ima isti broj glasova u trenutku završetka konkursa, nagradu će dobiti oni heroji koji su registrovani kasnije na veb portalu s obzirom na to da se za te prijave moglo glasati kraći vremenski period.

Više o konkursu možete pogledati ovde.