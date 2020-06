„Oni su heroji“: male priče o velikoj hrabrosti

Na desetine junaka pandemije prijavljeno je do sada na konkurs „Oni su heroji“, u organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Među prijavljenima nalaze se volonteri, prodavci, komšije, nastavnici koji su držali časove na daljinu, policajci, vojnici, lekari, prodavci, muževi, žene, bake i deke. Oni su u jeku epidemije virusa korona nastavili da rade, svojim sugrađanima olakšali život i malim i velikim, ali pre svega hrabrim, delima ublažili težak period kroz koji smo svi prošli.

„Nesebčno nam je pomogao u dostavljanju namirnica i lekova. Svaki dan po kiši, snegu i lošim vremenskim uslovima pomagao starijim ljudima koji su bili u karantinu. To je za svaku pohvalu kad postoje tako divni mladi ljudi.“

„Moja sestra je heroj! Hvala joj za svaki dan kad je rizikovala radom u laboratoriji, za hrabrost koju je pokazala pacijentima, porodici, prijateljima, za nesebičnu podršku svima sa kojima je bila u kontaktu, za lepe reči i utehu koje je svima uputila.“

„Pored brojnih obaveza uspešno savlađuje svakodnevne nove obaveze i sve prepreke koje joj se na putu nađu. Poseban razlog zbog kog je prijavljujem na konkurs je što je tokom pandemije pružala besplatnu online pomoć učenicima svih uzrasta i studentima iz različitih gradova koji su nakon njene objave na društvenim mrežama potražili pomoć od nje.“

Ovo su samo neke od lepih rečenica upućenih glavnim junacima malih priča o velikoj hrabrosti.

One pokazuju da heroji često žive bliže nama nego što mislimo, u svakoj ulici, u svakoj zajednici, u svakoj porodici, to su oni koje i pored svih opasnosti pokazuju hrabrost i snagu, pomažu drugima iako sebe izlažu rizicima ili pak dele svoje znanje i vreme sa nama svima, kada nam je to potrebno.

Još uvek nije kasno da prijavite svog heroja pošto konkurs traje do 11. juna, a desetoro heroja sa najvećim brojem glasova dobiće vredne nagrade – po dve avio karte za putovanje u EU, a očekuju ih i druga iznenađenja.

Punoletni građani Srbije mogu da prijave svog heroja za nagradu, preko sajta www.onisuheroji.rs, a nakon registracije, na istom mestu se može i glasati za predložene heroje. Učesnici se prijavljuju otvaranjem profila, odnosno naloga na sajtu onisuheroji.rs i zatim predlažu svog heroja. Tokom konkursa svi posetioci veb platforme imaju pravo lajkovanja svojih i heroja drugih učensika.

Za sve one koji pošalju prijavu za svog heroja predviđeni su poklon paketi (ranac, antistres loptica, držač za olovke, spirala blok, kačket i majica).

Glasanje traje do 15. juna u 12:00 sati. Pobednici će biti proglašeni najkasnije do 17. juna do 16 sati.

Više o konkursu možete pogledati ovde.