Počinje novi program Evropske unije za lokalni razvoj EU PRO Plus

Novi program Evropske unije (EU) za lokalni razvoj, EU PRO Plus koji ima za cilj da doprinese sveukupnom društvenom i ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije zvanično je otpočeo danas. Evropska unija opredelila je 30 miliona evra za ovaj trogodišnji program, koji će svoj rad usmeriti na poboljšanje upravljanja teritorijalnim razvojem, podršku ekonomskom rastu, kao i na unapređenje socijalne infrastrukture i kohezije. Realizaciju programa EU PRO vodiće Ministarstvo za evropske integracije, a sprovodiće Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS.

Evropska unija je tokom prethodne decenije pružala podršku lokalnom razvoju, a sada se kroz EU PRO Plus uvodi i sveobuhvatni i održivi pristup teritorijalnom razvoju, te će institucije i akteri na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou dobiti tehničku podršku da unaprede kapacitete za integralno planiranje, a biće podržani i projekti iz oblasti konkurentnosti, infrastrukture i društvene kohezije, koji će se birati putem javnih poziva.

„Programi koje smo do sada sprovodili pokazali su da smo zajednički i udruženim snagama uspeli da ne samo ublažimo posledice pandemije tokom prošle godine već i da postignemo ono što će biti i cilj programa EU PRO Plus u narednom periodu, a to je i cilj evropskih integracija – bolji životni standard i ukupni kvalitet života svakog građanina naše zemlje, bilo gde da u Srbiji živi i radi”, rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Kako je Joksimović dodala, ravnomerni ekonomski razvoj jedan je od prioriteta Vlade, ali i važna tema i samog pristupnog procesa u okviru klastera 5-Resursi, kohezija i poljoprivreda, a u okviru njega poglavlja 22, koje se tiče regionalne politike i priprema za korišćenje strukturnih instrumenata Evropske unije.

„Srbija je pokazala do sada da ume odgovorno, namenski i transparentno da koristi fondove Evropske unije”, istakla je Joksimović dodajući da će se kroz EU PRO Plus posebno raditi na jačanju kapaciteta na lokalu gde zapravo implementacija i započinje, ali i da će se osnaživati mali biznis, preduzetnici, a posebno ranjive kategorije, žene i mladi, da na najbolji način iskoriste sva dostupna sredstva i da sebi stvore održivu i sadašnjost i budućnost.

„Posebno koristim priliku da pozovem sve lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, preduzetnike da prate pozive iz ovog novog programa, da pripreme dobre, konkurente projekte i da povuku sva raspoloživa sredstva koja u narednom, trogodišnjem periodu stoje na raspolaganju za osnaživanje lokalnog ekonomskog razvoja”, rekla je ministar Jadranka Joksimović.

Budžet od 30 miliona evra, koji je obezbedila Evropska unija, biće usmeren na unapređenje socijalne infrastrukture i društvene kohezije, kao i na unapređenje poslovne infrastrukture i preduzetništva.

„EU PRO Plus će, kao i njegovi prethodnici, ulagati u infrastrukturu i doprinositi unapređenju opšteg ambijenta za poslovanje u južnoj Srbiji, a sve u cilju podsticanja lokalne privrede”, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici tokom predstavljanja programa kojim se nastavlja podrška EU Vladi Srbije da ostvari održivi rast i unapredi kvalitet života i standard građana Srbije.

„EU PRO Plus će uvesti sveobuhvatni pristup razvoju koji primenjuju zemlje EU, a kojim se obezbeđuje stabilnost i održivost ekonomskog razvoja”, istakao je ambasador Fabrici, a posebno je pozvao poslovnu zajednicu iz gradova i opština koje program obuhvata da razmotre prilike u okviru EU PRO Plus-a jer kako je rekao „čvrsto smo uvereni da mikro, mala i srednja preduzeća predstavljaju osnovu svake savremene privrede, zato EU PRO Plus nastavlja putem prethodnih programa i usredsređuje se na podsticanje razvoja privatnog sektora koji predvode preduzetnici”.

„Ovaj projekat zaista odražava viziju UNOPS-a da pruži podršku Vladi u postizanju održivog razvoja putem jačanja lokalnih kapaciteta i njihovim osnaživanjem kako bi mogli da preuzmu sprovođenje više projekata, više odgovornosti i postignu veće rezultate”, rekla je Mikela Telatin, direktorka kancelarije UNOPS-a u Srbiji, organizacije koja sprovodi program. Kako je dodala EU PRO Plus će se oslanjati na eskpertizu koju je UNOPS stekao tokom poslednjih decenija u sprovođenju projekata lokalnog razvoja u Srbiji, kao i na već izgrađena partnerstva koja su garancija za postizanje rezultata.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 30 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.