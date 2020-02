Poslanici Evropskog parlamenta razgovarali sa srpskim zvaničnicima

Poslanici Evropskog parlamenta Tanja Fajon i Vladimir Bilčik razgovarali su sa srpskim državnim zvaničnicima. Sastanci dolaze nakon što su juče, zajedno sa evropskim komesarom za susedstvo i pregovore o proširenju Oliverom Varhejiem, razgovarali sa učesnicima u međupartijskom dijalogu i predstavnicima opozicije koji ne učestvuju u tom procesu.

„I dalje čujemo zabrinutost svih političkih aktera, stručnjaka i civilnog društva zbog nedostatka slobode medija. Mnogi govore o nepoštenoj pokrivenosti, pristrasnim uvodnicima, zloupotrebi jezika, zastrašivanju i čak govoru mržnje. Svi građani Srbije moraju da budu sigurni u izborni okvir, sve veće promene trebalo bi da se zasnivaju na najširem društvenom konsenzusu, a ne uoči izbora, uključujući predloženu promenu izbornih pragova. Pozvali smo opoziciju da pažljivo razmotri odluku o bojkotu izbora. Žalimo što deo opozicije nije učestvovao u međupartijskom dijalogu, jer se moglo postići više. Jedini način da se garantuje politička zastupljenost njihovim biračima jeste uključivanjem u politički i izborni proces “, kaže Fajon, predsedavajuća delegacije parlamenta za Srbiju.

„Prepoznajemo da je postignut napredak u usvajanju većine preporuka međupartijskog dijaloga. Međutim, potpunu primenu ovih mera biće potrebno pažljivo pratiti tokom izborne kampanje. Ključno je da institucije odgovorna za upravljanje i regulisanje izbora rade proaktivno i potpuno transparentno. Iako vreme ističe do početka izborne kampanje, još se može učiniti na poboljšanju uslova za održavanje izbora, posebno u oblasti slobode i profesionalizma medija”, navodi Bilčik, izvestilac parlamenta za Srbiju.

Sastanak delegacije Evropskog parlamenta sa predsednikom Aleksandrom Vučićem protekao je u prijateljskoj atmosferi, saopšteno je iz Predsedištva Srbije.

“Predsednik Vučić je naglasio da je Skupština Srbije u kratkom roku izabrala Nadzorni odbor u Narodnoj skupštini i tri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, čime je ispunjena i poslednja obaveza dogovorena u međustranačkom dijalogu. On je naglasio da je predlog smanjenja cenzusa sa 5 na 3 odsto rešenje koje će značajno unaprediti reprezentativnost parlamenta i dati dodatni impuls pluralizmu”, navodi se u saopštenju.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je upoznao predstavnike Evropskog parlamenta sa predlogom smanjenja izbornog cenzusa, o kojem trenutno raspravljaju poslanici Narodne skupštine, ukazavši na to da se time povećava stepen demokratičnosti, ali i reprezentativnosti volje građana u republičkom i lokalnim parlamentima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Stefanović, koji je ujedno i predsednik Radne grupe za saradnju sa OEBS-om i ODIHR-om, podsetio je i na to da su izabrana tri nova člana Saveta REM-a, kao i da će uskoro biti izabrana još dva.

Kada je reč o merama koje su do sada preduzete na unapređenju izbornog procesa, on je podsetio i na to da je u Narodnoj skupštini formiran Nadzorni odbor koji će pratiti postupke političkih stranaka, kandidata i medija tokom izbornih aktivnosti, stoji u saopštenju.