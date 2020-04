Postavljanje trijažnih kontejnera koje finansira EU nastavlja se širom Srbije

Nakon što je 21 kontejner za trijažu i hitnu negu pacijenata, potencijalno zaraženih virusom COVID-19, postavljen tokom prethodne dve nedelje u 15 zdravstvenih ustanova, od kojih se većina nalazi u Beogradu, postavljanje novih kontejnera nastavlja se širom Srbije.

Ovi kontejneri, od kojih je svaki opremljen krevetom za pregled, stolom sa dve stolice, beskontaktnim termometrom, manjim kontejnerima za medicinski i infektivni otpad i kantom za otpatke, važan su segment u ukupnoj borbi sa pandemijom i faktor prevencije jer omogućavaju sprečavanje ulaska potencijalno zaraženih osoba u zdravstvene ustanove.

“U saradnji sa Delegacijom EU i UNOPS-om, Ministarstvo za evropske integracije nastavlja nabavku najneophodnije opreme koja osigurava efikasnu i bezbednu trijažu pacijenata čime se sprečava dalje širenje zaraze u zdravstvenim ustanovama i štite doktori i medicinski radnici koji nose najteži teret u borbi protiv COVID-19. Kontejneri za trijažu predstavljaju deo ukupnog paketa hitne pomoći za koju je EU opredelila 15 miliona evra odakle su nabavljeni maske, termometri, a očekujemo u narednom periodu respiratore, ventilatore, monitore i drugu medicinsku opremu“, izjavila je ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović.

Nabavka i montaža ukupno 100 kontejnera deo su paketa pomoći EU od 4,9 miliona evra, koji su 3. aprila potpisali šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i šefica UNOPS-a u Srbiji Mikela Telatin. Ova donacija namenjena je za nabavku neophodne medicinske opreme – respiratora, laboratorijske opreme i testova, monitora intenzivne nege, beskontaktnih termometara i zaštitne opreme, koji u Srbiju stižu tokom aprila i maja.

“Srećan sam i ponosan što vidim da se kontejneri postavljaju širom Srbije, od Bujanovca do Sente i od Beograda do Negotina, jer efikasna trijaža igra ključni faktor u sprečavanju širenja korona virusa. Zdravstveni radnici, koji su u prvim redovima ove borbe, moraju biti zaštićeni, tako da mogu da pomognu i svima nama. Uz 800.000 zaštitnih maski koje su stigle u subotu 18. aprila, postavljanje kontejnera takođe će pomoći medicinskom osoblju da odgovori na krizu sa najmanjim rizikom po sebe. Takođe sam zadovoljan što se svi kontejneri proizvode u Srbiji, uz podršku EU sredstava. To znatno smanjuje vreme instalacije i istovremeno podržava lokalnu ekonomiju i zaštitu radnih mesta.

Zajedno sa hitnom zdravstvenom pomoći u vrednosti od 15 miliona evra, ekonomija i radna mesta su drugo ključno područje gde je EU najavila značajna sredstva za Srbiju. Najavljena donacija od 78 miliona evra usmerava se za mere ekonomskog oporavka u Srbiji“, istakao je Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji.

Nabavku trijažnih kontejnera i ostale medicinske opreme sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge – UNOPS, koja je globalno pokrenula mehanizam za hitne nabavke.

“Veliko nam je zadovoljstvo zato što možemo da podržimo Evropsku uniju u nabavci neophodne opreme i Vladu Srbije u borbi protiv pandemije. Ulažemo sve svoje napore kako bismo omogućili da prioritetna oprema, koja će obezbediti dobru medicinsku negu, ali i spasiti živote, dođe do zdravstvenih ustanova u Srbiji, i do njenih građana“, rekla je Mikela Telatin, šefica UNOPSa u Srbiji.