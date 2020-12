Prilike za mlade – prvi koraci u poslovanju i zapošljavanju

Inkubatore obično asociramo sa bebama i potrebom za intenzivnijom negom na samom početku života. To su prostori koji podržavaju život, stvaraju optimalan ambijent za razvoj i pripremaju ga za „spoljni“ svet.

Ovde ćemo pričati o drugačijim inkubatorima, onima koji takođe pospešuju razvoj i pružaju prilike za podršku i uspeh u početku, a tiče se mladih i njihovih prvih koraka u poslovanju. U pitanju su poslovni ili biznis inkubatori koji svojim stanarima pružaju usluge i na taj način pomažu i ubrzavaju njihov razvoj i poslovanje.

Jedan od prioriteta privrede u Srbiji je jačanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, naročito mladih. Cilj je smanjenje nezaposlenosti, stvaranje novih radnih mesta i povećanje sposobnosti mladih da svoje ideje pretvore u uspešan poslovni poduhvat.

Projekat koji podržava upravo ovu ideju je EUBID (Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora), namenjen razvoju usluga poslovnih inkubatora kako bi ih unapredili i prilagodili potrebama “stanara” (korisnika). Projekat finansira Evropska unija sa 1,5 miliona evra, a sprovodi se u saradnji sa ministarstvima finansija i privrede.

Poslovni inkubatori (PI) pružaju podršku najčešće visokotehnološkim startap kompanijama da poboljšaju svoju konkurentnost i omoguće otvaranje novih radnih mesta. Osim ovih, projekat pruža podršku i inkubatorima koji su orijentisani na samozapošljavanje, sa ciljem da se i njihov set usluga razvije što više, kako bi se unapredilo poslovanje malih i srednjih preduzeća.

Umrežavanje, obuke za razvoj poslovnih veština, pravo, poslovno planiranje, prodaja i marketing, mentoring, samo su neke od usluga koje pružaju PI. Danas u Srbiji postoji 40 funkcionalnih inicijativa poslovne inkubacije, koje su relativno ravnomerno raspoređene na teritoriji čitave Srbije, a koje su sarađivale i pomogle više od XY malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

EU pomaže mlade i njihov poslovni razvoj i kroz druge inicijative. Partnerstvom tri EU projekta formirana je „NEETworking” platforma za pomoć pri zapošljavanju, umrežavanju i usavršavanju namenjen ranjivijem delu mlade populacije.

U Srbiji živi više od 230.000 mladih, uzrasta od 15 do 30 godina, koji pripradaju teško zapošljivoj i ranjivoj kategoriji društva – koji u datom trenutku nisu ni zaposleni, niti se školuju niti pohađaju kurseve (NEET – without employment, education or training kategorija).

„NEETworking“ platforma za rad na unapređenju zapošljivosti NEET mladih nastaje kroz udruživanje tri projekta podržanih od strane Evropske unije: „My career from zero to hero – osnaživanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za primenu integrisanog modela za zapošljavanje mladih za buduće poslove 4.0 revolucije“, „Naša zajednica, naša budućnost – veća saradnja i zapošljivost mladih“ koju sprovodi Beogradski centar za ljudska prava i „Zapadni Balkan i Turska za zapošljavanje mladih“ ukupe vrednosti 6.8 miliona EUR.

Zajedničkim radom nekoliko ministarstava Vlade Srbije i organizacija civilnog društva udruženih u NEETworking platformu, a uz podršku Delegacije EU u Srbiji u narednom periodu će se raditi na konkretnim modelima podrške zapošljivosti mladih iz NEET kategorije, pokrenut je i Nacionalni dijalog za donošenje konkretnih mera za rešavanje problema ove a i drugih kategorija mladih.

Sa više od 830.000 EUR podrške EU, kroz projekat WeB4YES, stvorena je nova e-platforma koja će omogućicti mladim nezaposlenim građanima iz zemalja Zapadnog Balkana da se informišu o tržištu rada u svojim i drugim zemljama, dostupnim radnim mestima; da nauče više o koracima u razvoju karijere, dobiju onlajn savetovanje o karijeri i dobiju relevantne informacije o aktivnim merama na tržištu rada za nezaposlenu omladinu, subvencije i druge podsticaje za pokretanje preduzeća, posebnih podsticaja za zapošljavanje mladih osobe sa invaliditetom itd.

Ulaganjem u mlade, otvaranjem novih mogućnosti i prilika za unapeđenje i pomaganjem onima kojima je pomoć potrebnija da unaprede svoj život, ulažemo ne samo u budućnost, jer to je očigledno, već podstičemo inovacije, kreativnost i stvaranje povoljnije klime za uspešno poslovanje.