Specijalni predstavnik Lajčak sastao se sa predsednikom Vučićem

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja otvorena na Zapadnom Balkanu Miroslav Lajčak posetio je Beograd i razgovarao sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.

Lajčak je rekao da je došao da poruči da države članice EU nemaju interes da održavaju status kvo i da su spremni da dovedu proces dijaloga Beograda i Prištine do uspešnog okončanja i to onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne.

„Države članice EU očekuju da se dijalog Beograda i Prištine o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i svim otvorenim pitanjima, nastavi konstruktivno i u dobroj veri“, rekao je Lajčak i dodao da članice EU očekuju da dve strane implementiraju sve što je dogovoreno u okviru procesa dijaloga u poslednjih 10 godina.