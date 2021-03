Turizam se vraća na selo

Nataša Vuković iz sela Ježevica kod Čačka je članica udruženja seoskih žena u lokalnoj zajednici. One su prepoznale šansu da učine nešto dobro za svoju sredinu i sebe i aktivirale se da bi stekle neophodne veštine i znanja koje će im pomoći da svoja domaćinstva na pravi način usmere u pravcu razvoja seoskog turizma. Imaju volje i energije, a uz malo prave podrške ni rezultati neće izostati.

„Treba omasoviti edukacije po selima. Situacija je sada nametnula da ljudi ne mogu da idu na more, u strane zemlje, a u Srbiji imate prelepih mesta koja treba promovisati. Ljudima koji žive u tim mestima treba pomoći edukacijom, da oni znaju šta mogu da urade, kako da obezbede sredstva za razvoj svojih agroturističkih domaćinstava. Ljudi koji proizvode kajmak, sir, voće, povrće treba da znaju kako to mogu da predstave i plasiraju, da se olakša put od proizvođača do potrošača. Jako je važno da neko ko dođe kod mene u domaćinstvo na nekoliko dana, poželi da se sutra opet vrati“ svedoči Nataša Vuković.

Zahvaljujući obuci koju je pohađala u okviru uspešno realizovanog regionalnog projekta LANDS, sufinasiranog od strane EU programa Erasmus+, Nataša će kao i više od 450 drugih učesnika obuke moći da unapredi svoje aktivnosti i poboljša kapacitete agroturističkog domaćinstva.

„Obuke su nam pomogle da saznamo kako da konkurišemo za sredstva, šta posetioci traže, na šta da obratimo pažnju kada primamo goste. Mi na selu nemamo neko znanje kako da ono što radimo podignemo na viši nivo i ovakve obuke nam mnogo znače“ objašnjava Nataša.

U prethodnih godinu dana više nego ikada ranije mogli smo da vidimo koliko je važno ulagati i razvijati agroturističku ponudu. I zaista, zašto se ne bismo posvetili tome da promovišemo lokalne i prirodne lepote kojima obiluje kako Srbija, tako i zemlje u regionu?

Agroturizam donosi posao seoskim domaćinstvima, daje život i dinamiku selu, a turiste vraća u kontakt sa prirodom, čistom i mirnom. Poljoprivreda je usađena u istoriju zajednice i igra važnu ekonomsku i kulturnu ulogu. Kada se to spoji sa turizmom i kvalitetnim sadržajem koji se pruža posetocima, koristi postaju višestruke i svi su na dobitku. Kroz istoriju, ovaj sektor je uticao u velikoj meri na razvoj regiona širom Evrope i jedan je od ključnih sektora ruralnog razvoja. Možda nam prethodnih godinu dana, kada su putovanja bila ograničena, a i danas je tako, pokazuju u kom pravcu bi trebalo razmišljati.

„Razvojem agroturizma povećava se ekonomska dobit ne samo jedne porodice, već i sredine u kojoj žive, lokalne samouprave, pa na kraju i države. Kada ste finansijski stabilni, onda možete da planirate, ulažete dalje, a kada nemate finansijsku potporu onda ne možete lako ni da predstavite svoju ideju“ zaključuje Nataša iz Ježevice.

Regionalni LANDS projekat koji je završen u februaru ove godine, okupio je 15 partnera iz šest zemalja, što potvrđuje značaj ove teme i ukazuje na neophodnost jačanja agroturizma u regionu. Priču je vodila Visoka poljoprivredno-prehrambena škola u Prokuplju koja je kasnije postala deo Akademije strukovnih studija ‘’Južna Srbija’’ iz Leskovca, a učestvovalo je još 14 partnera iz šest zemalja: tri univerziteta iz Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Banja Luka i ‘’Džemal Bijedić’’ Mostar), tri akademije strukovnih studija iz Srbije (osim Južne Srbije, još i ‘’Beograd’’ i ‘’Zapadna Srbija’’), dve regionalne razvojne agencije iz Srbije (Zlatibor i Jug) i dve iz Bosne i Hercegovine (SERDA i REDAH) i regionalna organizacija WEBIN, kao i univerziteti iz Slovačke, Grčke, Slovenije i Rumunije.

„Projekat se fokusirao na jačanje kapaciteta aktera u agroturizmu, naročito institucija iz visokog obrazovanja koje školuju i obučavaju kadrove u agroturizmu, sa ciljem da se poboljša ukupan ambijent za razvoj ove privredne grane“ kaže Marko Stojanović, direktor WEBIN trening akademije.

On dodaje da je sprovedeno više od 30 praktičnih obuka za bavljenje agroturizmom, formiran je tim od 30 edukatora za podršku domaćinstvima i preduzetnicima, organizovane online obuke, a pripremljena je i Zimska škola agroturizma, koja će biti realizovana u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Oblizak tokom projekta LANDS, foto: WEBIN

U okviru projekta, izvedeno je i mapiranje razvojnih agroturističkih potencijala u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Kompletan dokument možete naći na ovom linku.

Podsetimo, veliki popis poljoprivrednih gazdinstva u Srbiji, koji se realizuje uz podršku EU, planiran je za 2022. godinu.

Koliko očuvanje seoskih sredina, tradicije i prirodnih bogatstava može biti značajno, pokazuje još jedna zanimljiva priča koju smo vam ranije predstavili. Selo Gostuša na Staroj planini, poznato i kao „kameno selo“ ostalo je sačuvano kao deo netaknute prirode, a postalo prepoznatljivo i širom Evrope kada je 2016. godine stigla nagrada Europa Nostra i Gran pri nagrada Evropske unije za kulturno nasleđe. U Gostuši se u prethodnih nekoliko godina zbog pojačanog interesovanja posetilaca povećao smeštajni kapacitet za turiste, dok meštani lakše prodaju svoje proizvode. Početkom oktobra 2019. godine u selu je realizovan i konzervatorski kamp, u okviru projekta „Oživljavanje kamenog sela“ koji je jedan od 10 podržanih u sklopu programa “European Heritage Stories” a jedini je iz Srbije.

