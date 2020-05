Zajedno, mi smo Evropa – Kalendar obeležavanja Dana Evrope

9. maja 1950. godine predstavljena je Šumanova Deklaracija, dokument koji se smatra prvim korakom u stvaranju Evropske unije. Taj dan obeležavamo kao Dan Evrope, ali ove godine, ovaj značajan datum dočekujemo u drugačijim okolnostima zbog epidemije koronavirusa.

Ipak, i ove godine očekuje vas zanimljiv program. Pogledajte kalendar događaja.

8.maj, 15 časova – Ambasadorski panel

Prošlost sadašnjost i budućnost Evropske unije i njenih odnosa sa Srbijom biće tema onlajn ambasadorskog panela, koji će se održati u petak, 8. maja od 15 časova na Fejsbuk stranici EU info centra.

Ove godine, obeležava se tačno sedam decenija od objavljivanja Šumanove deklaracije, prvog i temeljnog dokumenta evropskog ujedinjenja, a blok koji je razvoj počeo od dogovora Francuske i Nemačke danas ima 27 članica. Ambasadori nekih zemalja osnivača, ali i diplomatski predstavnici članica EU koje su se priključile nešto kasnije, biće među učesnicima debate kojom će moderirati novinarka Ljubica Gojgić.

Učesnici:

– Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici,

– Ambasadorka Rumunije u Srbiji, Oana-Kristina Popa

– Ambasador Francuske u Srbiji, Žan-Luj Falkoni

– Ambasador Holandije u Srbiji, Žil Bešor Plug

– Ambasador Italije u Srbiji, Karlo Lo Kašo

Radni jezik panela je engleski. Tokom debate, biće moguće postavljanje pitanja preko Fejsbuka.

9. maj – Zvanična proslava

Tokom samog Dana Evrope, očekuje vas obraćanje ambasadora Fabricija, ali i mnogo online sadržaja, a nekoliko lokacija u Beogradu biće osvetljeno u bojava zastave EU, plavoj i žutoj.

10. i 12. maja od 19 časova – Online poetske večeri

Poetsko veče predstvlja video nastupe 22 pesnika i pesnikinja iz Srbije, Portugala, Finske, Nemačke, Austrije, Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Poljske, Švedske i Slovenije okupljnih preko udruženja iz Novog Sada, Mračna komora, koji će nam čitati poeziju na svojim maternjim jezicima na temu solidarnosti.

Čitanje zanimljivih književnih dela poslušajte na FB stranici EU info kutka Novi Sad

10. i 12. maja od 20 časova – Online koncerti

Svirka za Evropu uključuje dva koncerta – beogradskog benda Kristali i koncert novosadskog benda Deep Steady. Na stranici knjižare Bulevar Books tokom oba dana biće postavljeno pitanje vezano za evropsku književnost, a prva osoba koja odgovori tačno na pitanje, dobiće na poklon knjigu u izdanju Izdavačke kuće Bulevar.

Koncerte pogledajte na FB stranici EU info kutka Novi Sad

11. maja od 20 časova – Onlajn koncert „Savremeni zvuci na klasičan način“

Obeležavamo Nedelju Evrope i pozivamo vas da nam se pridružite na muzičkom putu do nekih od najvećih svetskih hitova svih vremena. Da li ste se pitali kako „Over the rainbow“, “Stairway to heaven“ ili „Take me on“ zvuče na klasičnim instrumentima? Članovi Orkestra Impresija iz Niša su za vas spremili impresivnu poslasticu.

Koncert pogledajte na FB stranici EU info kutka Niš.

13. maj od 20 časova – Onlajn performans „Davorin i Krejzi: Krejzi fakts o Evropi“

Sve što treba da znate o Evropi i mnogo toga što vam uopšte nije neophodno!

Glumac Pozorišta lutaka u Nišu Davorin Dinić i njegova lutka Krejzi su za vas spremili performans kako bi vas bliže upoznali sa Evropom.

Performans će biti dostupan na FB stranici EU info kutka Niš.

15. maj od 20 časova – Onlajn dečiji koncert „Vilenjačka radost pevanja“

Pridružite nam se na koncertu naših najmlađih umetnika, članova hora “Vilenjaci“ iz Niša koji će vas voditi na muzičko putovanje od naše zemlje do Italije i Francuske, upoznati sa Mocartom i Bahom i u slavu Dana Evrope sve začiniti Betovenovom „Odom radosti“.

Radost zajedničkog pevanja, razvijanje koncentracije, samopouzdanja, podsticanje mašte, kreativnosti, sticanje i negovanje prijateljstva… samo su neke od važnih odlika koje krase članove hora „Vilenjaci“ iz Niša, pod dirigentskom palicom Milene Miljković, dipl. muzičkog pedagoga.

Nastup pratite na FB stranici EU info kutka Niš.

16. maja od 18 časova – Izložba „Solidarnost“ udruženja Šok zadruga

Izložba će obuhvatiti radove vizuelnih umetnika i umetnica udruženih oko udruženja Šok zadruga, koji će predstaviti svoje radove u različitim formatima, crtež, slika, GIF, vajber aplikacija, dizajnerskih rešenja na temu solidarnosti.

Izložbu pogledajte na FB stranici EU info kutka Novi Sad