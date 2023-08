Letnji umetnički festival u Lukićevu (LUF) čija je glavna ideja pružanje kulturno-umetničkog sadržaja najmlađim stanovnicima ovog mesta održan je 16. i 17. avgusta.

Postavka dvodnevnog festivala bazirana je na radionicama, projekcijama filmova i diskusijama o pogledanim ostvarenjima.

Inicijatorka Letnjeg umetničkog festivala u Lukićevu, Irena Antin, kaže da je motivacija za njegov nastanak proizašla iz njenih dečijih želja da u svom selu gleda filmove kao u bioskopu i da ne putuje u grad na predstave.

“Želimo da aktiviramo zajednicu iz koje dolazimo i da unesemo kulturno-umetnički sadržaj, koji je često više okrenut ka gradovima zbog centralizacije kulture u našoj zemlji. Geografski položaj ne treba da bude ograničenje za uživanje i kreiranje umetnosti. Fokus je na deci sa ciljem da im ukažemo da je sve moguće,” rekla je Antin i objasnila da je LUF jedino umetničko dešavanje tokom godine u Lukićevu.

Na otvaranju festivala posetioci i učesnici odgledali su film „Mikrokazeta – najmanja kazeta koju sam ikad vidio“, a nastavili su radionicama “Oblik ljubavi (uputstvo za upotrebu)“ za mališane od 7 do 12 godina, „Ko je taj film? Kako izgleda? Gde živi? Hajmo se igrati sa njim“ za decu od 9 do 14 godina. Mladi od 13 do 17 godina učestvovali su na radionici „Glavni lik, ko, ja?“.

“Ideja je da ukažemo da film nije bauk i da se svako njime može baviti, da je to još jedna medij koji se može korisiti za izražavanje – uz gledanje filmova, to je najviše dočarano na filmskim radionicama koje su vodili reditelji Biljana Dulović i Izidor Bistrović”, rekla je Irena Antin.

Fesival je završen prezentacijom radova i filmova nastalih na radionicama, nakon čega je usledila projekcija kratkometražnih filmova.

Antin objašnjava i da su sve projekcije i radionice propraćene i razgovorima sa učesnicama o odgledanim ostvarenjima koji pozivaju na dijalog.

“Trudili smo se da izabrani filmovi budu pre svega dobri filmski primeri, da budu raznovrsni i kreativni, da prikazuju različite stilove režije i načine bavljenja filmom. Jedna grupa filmova se bavi temama odrastanja kroz različite perspektive, dok druga otvara društvena pitanja. Filmovi su uvek angažovani i nose neku poruku ili vrednost, bez obzira na to da li su autori proverili mnogo ili malo vremena u razmišljanju o tome”.

U organizaciji programa, produkciji i markeringu Letnjeg umetničkog festivala u Lukićevu učestvuje pet studentkinja, a podržavaju ih kako sugrađani, tako i osobe iz filmske produkcije koje drže radionice ili ustupaju filmove za projekcije.

Festival je realizovan u saradnji sa EU Info Pointom Novi Sad uz podršku Delegacije EU u Srbiji.

Srpska kinematografija obezbeđuje uslove za oporavak i osnaživanje digitalne transformacije i ekološke održivosti, doprinoseći većoj otpornosti i inkluzivnosti delovanja u polju kulture zahvaljujući konkursima Kreativne Evrope. Organizacije iz Srbije do sada su kroz ovaj program za svoje projekte obezbedile više od sedam miliona evra.