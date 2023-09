Serijal edukativnih dečijih radionica o kulturi “Kulturica”

EU info kutak Niš organizuje novu dečiju radionicu iz serijala “Kulturica” koja će se održati u petak, 15. septembra u 18 časova u Narodnom pozorištu u Nišu.

Pozivamo sve zainteresovane roditelje i staratelje da prijave svoju decu uzrasta od 7 do 14 godina za učestvovanje na radionici na kojoj će čuti priču o radu veoma značajne institucije kulture grada, videti Narodno pozorište iza kulisa, upoznati glumce i čuti o procesu rada na jednoj predstavi.

Gluma pomaže deci da poboljšaju svoje govorne i izražajne sposobnosti i veštine, razviju maštu i povećaju svoju samouverenost. Dragana Jovanović, glumica Narodnog pozorišta vodiće interaktivnu radionicu sa decom na kojoj će im pričati o ovim veštinama glumaca, svojoj profesiji i prvim koracima glume.

Mališani će obići zgradu Pozorišta sa Miljanom Nenadov iz Narodnog pozorišta, a imaće i priliku da upoznaju mlade niške glumce Uroša Milojevića i Bratislavu Milić tokom njihove pripreme za predstavu.

Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje dete za učešće na radionici do četvrtka, 14. septembra ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to preko formulara koji se nalazi na sledećem linku: https://euinfo.civicatalyst.org/kulturica_narodno_pozori%C5%A1te

Kako bi se što većem broju mališana dala mogućnost da učestvuju, prednost učešća imaju deca koja nisu učestvovala na prethodnim radionicama u okviru ovog ciklusa.