Festival KROKODIL (Književno Regionalno Okupljanje Koje Otklanja Dosadu i Letargiju) književni je festival koji na jedinstven i originalan način predstavlja lokalnu, regionalnu i međunarodnu književnost bez generacijskih, poetičkih, rodnih ili bilo kakvih drugih isključivosti. Šesnaesto, ovogodišnje, izdanje Festivala KROKODIL održava se od 19. do 21. juna u prostoru ispred Muzeja Jugoslavije.

Svojim modernim i dinamičnim pristupom u predstavljanju autora i autorki, ovaj festival je od svog osnivanja 2009. godine postao jedan od najposećenijih književnih događaja u regionu. Do sad je održano petnaest letnjih festivala i preko dvadeset gostujućih izdanja KROKODIL-a u devet evropskih zemalja, uz učešće od gotovo pet stotina autora i autorki iz zemlje, regiona i Evrope.

I ove godine, očekuju vas tri bogata celodnevna programska dešavanja: uzbudljiv prepodnevni i popodnevni program u Debatnoj, Dečijoj i Chill Out Zoni kao i večernji literarno-muzički šou na glavnom stejdžu, uz prodaju knjiga na licu mesta, uz DJ setove, kreativne i edukativne programe za pripadnike svih generacija.

Bogat program

Večernji program na bini „U fontani” ove godine dovodi četvoricu korifeja savremene evropske (i ne samo evropske) književnosti. Matijas Enar iz Francuske, Arnon Grunberg iz Holandije, iračko-finski autor Hasan Blasim kao i književnik i prevodilac iz Ukrajine, Andrij Ljubka, predstaviće se kratkim razgovorima s voditeljima i čitanjima iz svojih najistaknutijih dela.

Na čuvenoj KROKODIL-ovoj sofi ove godine vodiće se razgovori s legendarnim rok-fotografom Brajanom Rašićem, istoričarkom Dubravkom Stojanović i glumcem i piscem iz Sarajeva, Feđom Štukanom. Za muzičke nastupe zadužene su Duda Buržujka, Jelena Petošević i Ane Paška. Pripovedni feministički festival PičPrič koji vodi Rumena Bužarovska predstaviće storiteling dok će se na KROKODILovoj bini smenjivati Nađa Petrović, Marko Tomaš, Faruk Šehić, Filip Grujić, Nikola Madžirov i Dora Šustić.

Zajedno s najmlađim gostima u starosnom rasponu od 2 do 14 godina u Dečijoj zoni biće održani brojni radioničarski programi u cilju razvijanja mnogobrojnih znanja, od kreativnog stvaralaštva preko umetnosti veza, pet-terapije i cirkuskih veština. U okviru Debatne zone premijerno će se dogoditi B2B susreti srpskih, regionalnih i međunarodnih izdavača pod nazivom Meet me in Belgrade.