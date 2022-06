„Ključni korak u modernom upravljanju otpadom je sortiranje otpada na izvoru, a mi ga zovemo „Odvajamo“ zahvaljujući novom projektu koji finansira EU (6 miliona evra iz EU i 1,8 miliona iz Srbije). To je jedini način da se obezbedi da manje otpada završi na deponijama i da se obezbedi više reciklaže. Zato danas podržavamo aktivnosti za decu i mlade u Novom Sadu“, rekao je Antoan Avinjon, projektni menadžer u Delegaciji Evropske unije u Srbiji zadužen za životnu sredinu i klimatsko delovanje, na dan organizovane dobrovoljne akcije prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže u Novom Sadu.

Da potrebu za recikliranjem imaju građani Srbije dokazuje i broj ljudi koji se odazvao ovoj akciji koja je organizovana upravo s ciljem da Novosađanima ukaže na postojanje novih mesta za odlaganje stakla u gradu koji su dobijeni zahvaljujući projektu „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“.

Obezbeđeno je 100 kontejnera, sa ciljem da se stopa reciklaže stakla poveća za 20%. Do sada je postavljeno 50 i u funkciji su već dva meseca, tokom kojih je reciklirano oko 6 tona stakla.

„Prvo ćemo reciklirati staklo, jer je važno da znamo da je ono prirodna materija koja se može reciklirati bezbroj puta i da tako čuvamo prirodu, ali i budžet, što lokalne samouprave, što građana“, rekla je Mira Radenović, članica veća za imovinu, imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost Grada Novog Sada.

Od zemalja EU zahteva se da recikliraju najmanje 55% svog komunalnog otpada do 2025. godine, 60% do 2030. i 65% do 2035. One takođe moraju uspostaviti, do 1. januara 2025. godine, odvojeno prikupljanje tekstila i opasnog otpada koji stvaraju domaćinstva i obezbediti da se do 31. decembra 2023. bio otpad prikuplja odvojeno ili reciklira na izvoru (na primer kompostiranjem).

Iako je Srbija u ovaj proces krenula mnogo kasnije u odnosu na druge evropske susede, ohrabruju organizovane dobrovoljne akcije ovog tipa i ulaganja u centre za upravljanje otpadom. Ova akcija prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže organizovana je u okviru Evropske zelene nedelje. Svi oni koji su doneli tri staklene flaše ili tegle na reciklažu dobili su nagrade u duhu zaštite životne sredine. Mogli su da saznaju i o značaju reciklaže ambalažnog otpada, a najmlađi su svoje znanje proverili kroz nagradni kviz.

„Da li ste znali da je 2020. godine 80% komunalnog otpada u Srbiji odloženo na deponije, ali bez sistematskog tretmana otpada i da se 15% komunalnog otpada reciklira, a da se reciklira samo manje od 2% otpada iz domaćinstava? Svakako, puno posla je pred svima nama. Kako je navedeno u strategiji Srbije za otpad, opštinska reciklaža mora da se poveća na 25% do 2025. godine i 35% do 2030. godine. Upravo zato mi u EU pomažemo. A istraživanjem projekta «Odvajamo» otkrili smo da se 94% ljudi slaže da odvajanje otpada može pomoći zemlji da smanji zagađenje“, napomenuo je Avinjon.

Projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ sprovodi se u okviru programa razvojnog partnerstva sa privatnim sektorom – develoPPP, koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Sekopak, a sprovode ga Sekopak, NALED i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ.