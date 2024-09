Osmi međunarodni festival savremenog plesa „Tanz Platz“ završen je u petak 20. septembra. Ove godine, na sceni Studentskog kulturnog centra Novi Sad bilo je moguće videti pet performansa iz Češke, Mađarske, Nemačke, Grčke i Poljske.

Veliko otvaranje obeleženo je predstavom „Salaš“ nemačkog umetnika srpskog porekla Darka Radosavljeva. Umetnik istražuje sećanja i priče iz rodne Srbije, naglašavajući dinamike unutar porodice i kulture. Ovo je i premijerno izvođenje predstave pred domaćom publikom.

Sledeći festivalski dan obeležio je interaktivni performans „Promišljanje godina“ iza kog stoje mađarsko-nemački dvojac Boglárka Börcsök i Andreas Bolm. Rad se sastoji od performansa i video instalacije koja se odvija istovremeno u odvojenim prostorima.

„Ovo je prvi put da igramo predstavu u Novom Sadu. Ranije smo imali priliku da nastupamo u zemljama Istočne i Centralne Evrope, što je veoma značajno za ovaj komad jer govori o istoriji i ličnoj priči tri plesačice starosti od 90 do 101 godinu. To omogućava da se stvari povežu na generacijskom nivou i naša želja je bila da komad prikažemo u zemljama koje imaju sličnu istoriju i kulturu plesa. Značajno je to što smo ove plesačice snimali u poslednjim momentima njihovog života“, rekla je plesačica Boglárka Börcsök.

Nakon ove, usledila su predstava „Biti zaposednut“ grčke plesačice Chara Kotsali, dok su gledaoci četvrti dan festivala, mogli premijerno da pogledaju tačku „Zašto stvari krenu po zlu“ češke koreografkinje Sylve Šafkove. Performans inspirisan knjigom “Seronje: teorija” izveli su mladi umetnici Michal Heriban i Viktor Konvalinka.

Svečano zatvaranje festivala održano je uz performans “Gladni”. Reportažu o čoveku i “budućnosti koja je luksuz onima koji se hrane” predstavila je koreografkinja Agnieszka Jachym iz Poljske.

Jovana Zdjelarević, ispred Studentskog kulturnog centra Novi Sad, podsetila je da je fokus ovogodišnjeg festivala na ljudskim pričama i identitetskim pitanjima koja su važna za našu privatnu i društvenu stvarnost. Novosadska publika je bila više nego zadovoljna što pokazuje i izuzetna posećenost.

„Mi smo se svih prethodnih godina pa tako i ove, trudili da ugostimo plesne predstave iz različitih krajeva Evrope. Retko ovdašnja publika ima priliku da vidi šta je to aktuelno u savremenom plesu. To je vrlo specifičan umetnička forma jer podrazumeva akrobatiku, teatar i upotrebu rekvizita. Takođe, telo radi do granica izdržljivosti.“

Tanz Platz je nastao uz podršku evropske plesne mreže Aerowaves, evropskog programa Kreativna Evropa, Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.