EU avion doneo 800.000 maski

Uz podršku Evropske unije, u Beograd je danas sleteo još jedan avion sa medicinskom opremom potrebnom za borbu protiv pandemije korona virusa – ovoga puta sa 800.000 zaštitnih medicinskih maski koje će biti dostavljene zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Evropska unija finansirala je kako nabavku ove medicinske opreme tako i njen transport do Srbije.

Ove maske, namenjene zaštiti medicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama, biće dostavljene kao deo celokupne pomoći EU Srbiji u borbi protiv pandemije.

„Velika zahvalnost ambasadoru Semu Fabriciju, Delegaciji Evropske unije u Srbiji, celoj EU, našim partnerima iz zemalja članica Evropske unije koje su donirale novac ne samo za ovaj let, već i za veliki deo medicinske opreme na ovom letu. To su pre svega zaštitne medicinske maske, ali i beskontaktni toplmeri. Na ovom letu se takođe nalaze i zaštitna odela, medicinski skafanderi – nešto malo manje od 200.000 skafandera, koje smo mi kupili sami iz budžeta Republike Srbije, za naše zdravsteven radnike, ali i ljude iz gerontoloških centara. Partneri iz Evropske unije, bez obzira na to što se i same države članice suočavaju sa velikim izazovima u ovoj borbi, opredelili su značajna sredstva i značajnu pomoć”, rekla je Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije.

„Od novca EU koji smo ambasador Fabrici i ja sporazumom prenamenili iz IPA fondova za Srbiju nedugo nakon eskalacije epidemije, odmah smo sa implementacionim partnerom UNOPS-om počeli da radimo na nabavci medicinske opreme. Kupili smo respiratore, monitore za intenzivnu negu, testove, trijažne kontejnere, maske. Sve to sukcesivno počinje da stiže, nešto jos čekamo da uvezemo. Maske su deficitarna roba na evropskom tržištu, zato smo deo novca usmerili na kupovinu maski koje su važne posebno za zdravstvene radnike, ali i sve one ljude koji moraju da se zaštite od rizika infekcije na svojim svakodnevnim poslovima od prodavaca do komunalnih radnika. EU i mi aktivno sarađujemo na delotvornoj kontroli epidemije, kao što ćemo i društveno- ekonomski oporavak lakše pripremiti uz podršku EU”, rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator.

Evropska unija je 8. aprila 2020. objavila svoj globalni odgovor za borbu protiv virusa COVID 19 širom sveta vredan 15,6 milijardi evra. Inicijalna podrška od 93 miliona evra izdvojena za Srbiju namenjena je za adresiranje zdravstvenih, ekonomskih i društvenih posledica pandemije korona virusa.

„Od početka krize nije prošao gotovo ni jedan dan bez medicinske opreme koju je EU prevozila ili kupila, namenjene zdravstvenim ustanovama i ugroženim zajednicama u Srbiji. Ponosan sam na pomoć koju pružamo zahvaljujući paketu u iznosu od 15 miliona evra za neodložne mere pomoći u Srbiji, koje finansira Evropska unija.

Današnji avion je posebno značajan. To je ne samo 11. teretni let za koji je EU finansirala troškove prevoza, već je doneo i 800.000 zaštitnih medicinskih maski za lice i termometara koje je EU kupila za Srbiju. U narednim danima stići će i dodatna medicinska oprema, poput respiratora, testova i monitora intenzivne nege. Zajedno sa 100 kontejnera za trijažu pacijenata, koji se postavljaju širom Srbije, EU nastavlja da pomaže Srbiji u ovom teškom trenutku.

Ovog vikenda Srbija slavi Uskrs te s toga posebno u ovom duhu, želim da naglasim da je solidarnost i zajedničko delovanje ono što će nas sve zajedno izvući iz ovih teških vremena”, rekao je Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Uz finansijsku podršku EU, a u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, nabavku zaštitnih maski i druge medicinske opreme sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) dok organizaciju ovog, 11. po redu, leta za hitni prevoz medicinske opreme sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Evropska unija od početka krize izazvane virusom COVID 19 skoro svakodnevno pruža podršku Srbiji uključujući i nabavku neophodne medicinske opreme u vrednosti od skoro pet miliona evra koja se sprovodi u saradnji sa UNOPS-om.

Dosadašnjom podrškom, pored 800.000 maski, u zemlju je stiglo i 300 beskontaktnih termometra kao i 21, od 100 planiranih, kontejnera za potrebe trijažne i hitne nege za pacijente koji su već postavljeni u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

U narednom periodu očekuje se isporuka respiratora, laboratorijske opreme i testova, monitora za intenzivnu negu, i ostale opreme koja je prema proceni Svetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja Republike Srbije ključna za uspešno suzbijanje korona virusa u Srbiji.