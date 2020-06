Novi broj biltena “IPARD na dlanu” – Otvoren poziv za Meru 7 – ruralni turizam

View this post on Instagram

Prvi javni poziv za Meru 7 je objavljen juče, 8. juna, a kako bi svi zainteresovani imali dovoljno vremena da se pripreme – rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra. Više o Meri 7 i Prvom pozivu čitajte u novom broju mesečnog biltena "IPARD na dlanu" koji izlazi danas (prijave u dm). Za sve nedoumice i pitanja, pišite nam na ipard.info@minpolj.gov.rs. #ipard #ipardsrbija #ruralniturizam #ruralnirazvoj #seoskiturizam #preduzetnistvo #poljoprivreda #subvencije #konkurs