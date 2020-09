Novi Kajak centar za nove mogućnosti

„Kad si na kajaku to je poseban osećaj. To čovek treba da doživi. Taj sport jednostavno uđe pod kožu. Na vodi si, daleko od svakodnevnice, slušaš ptice kako cvrkuću, okružen si prirodom. Od osme godine treniram kajak i za mene je to najlepši sport na svetu“, objašnjava svje iskustvo Antonija Nađ, višestruka šampionka u ovom sportu.

Antonija je prvakinja Evrope i trostruka evropska vicešampionka. Na svetskim kupovima osvojila je dve zlatne i srebrne medalje. Prvakinja države bila je čak 85 puta i višestruka prvakinja Balkana. Učestvovala je na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu u disciplini četvorosed 500 m. Danas svoju ljubav prema kajaku prenosi na mlađe generacije. Trenira mlade u Kajak klubu Sombor, koji od ove godine ima i novi Kajak centar na obali Velikog bačkog kanala (na severu Srbije).

Centar je izgrađen u okviru projekta „Razvoj destinacija ekološkog turizma prekograničnog regiona Baja – Sombor razvojem tematskih zelenih staza i turističkih paketa Baja – Sombor zelene staze“. Sadrži centralnu salu, svlačionice, toalete i mesto za odlaganje plovila i opreme, a u njegovom sklopu je i ponton sa koga se spuštaju kajaci u vodu. Za korisnike Kajak kluba ovaj centar znači pre svega mnogo viši nivo kvaliteta treninga i daleko bolje uslove za rad.

„Sombor je i ranije bio poznat po kajakarenju, ali je klub postojao samo u Bezdanu što je šteta jer imamo odlične uslove za ovaj sport. Od kada je Kajak centar otvoren, dobili smo i nove mogućnosti i mnogo više dece se zainteresovalo za bavljenje ovim sportom“, kaže Nađ.

Vrednost čitavog projekta je više od 400.000 evra, od čega je 343. 375,81 evra obezbedila Evropska unija (EU) u okviru Programa lnterreg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija u cilju razvijanja turističkih potencijala u regionu. Namera je i da se unapredi ekonomska saradnja, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i podigne svest o ekološkoj održivosti dva grada (Baje u Mađarskoj i Sombora u Srbiji) čije prirodno okruženje predstavlja izuzetnu osnovu za različite sportske i turističke aktivnosti, uključujući staze prirode i vodeni turizam.

Sombor i Baja su popularne turističke destinacije međutim uglavnom kao mesta za odmor sa gastronomskom tradicijom i atraktivnim događajima, dok stvarni potencijali njihovog jedinstvenog prirodnog okruženja ostaju neistraženi.

Udruživanjem snaga i stvaranjem većeg, prekograničnog regiona oko prirodnih puteva i ekološke infrastrukture, identifikovane kao zeleni putevi, ovo područje dobija mnogo veću pažnju. Projekat se fokusira na podizanje svesti o očuvanju prirodnih rezervi i kulturnog nasleđa, ali i jačanje prirodnih atrakcija ovog područja i ekološke svesti kod lokalnog stanovništva.

“Deca koja treniraju kod nas provode 80 odsto vremena napolju, a ne za kompjuterima. Takođe, kajak je jako dobar za muskulaturu kičmenog stuba. Već imamo mnogo dece koja su došla sa problemima sa kićmom i već posle nekoliko meseci treninga lekari primećuju veliko poboljšanje. Ovaj region je i ranije bio poznat po kajaku, ali u Somboru nije postojao klub, već samo u Bezdanu. Izgradnjom ovog Kajak centra mnoga deca su se zainteresovala za ovaj sport, jer to je nešto novo što privlači njihovu pažnju, a sada imamo i sve uslove za treniranje”, objašnjava kajakašica Nađ.

Po uzoru na čamce koje su za ribolov pravili Eskimi, prvi kajak napravio je škotski advokat Džon Mek Gregor 1865. Prvi turistički kajak napravio je na osnovu priča pustolova sa severa i taj se model i danas čuva u jednom engleskom kajak klubu. Srpski kajakaši do sada su osvojili 145 medalja u ovom sportu (46 zlatnih, 45 srebrnih i 54 bronzane medalje). Za Olimpijske igre u Tokiju 2021. do sada su se kvalifikovala dva srpska kajakaša.

Ona kaže da sada aktivno trenira 35 dece, a već na prvom takmičenju (u julu 2020) osvojili su i zapažene rezultate. Sa državnog prvenstva i prvenstva Vojvodine vratili su se sa dva zlata i dva srebra, a od nedavno je klub počeo i sa programom „U zdarvom telu zdrav duh“ koji kroz fizičke aktivnosti i edukacije unapređuje zdrave stilove života i zdravlja mladih, a u koji su uključene i osobe sa invaliditetom.

Pored Kajak centra u okviru projekta zelene staze otvorena su i dva biciklistička odmorišta koja su spremna da dočekaju bicikliste na Eurovelo 6 biciklističkoj ruti. Odmorišta se nalaze u Somboru i Bezdanu, sadrže toalete sa tušem, kao i nadstrešnice za odmor, tako da će biciklisti posle dužeg puta ovde moći da naprave pauzu i da se osveže, a posle mogu i da provozaju kajak Velikim bačkim kanalom.

*Evropska nedelja sporta je događaj pokrenut od strane Evropske komisije, kako bi se ukazalo na značaj sporta, fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Pod sloganom „Budi aktivan“ Evropska nedelja sporta obeležava se od 23. do 30. septembra, nizom manifestacija na otvorenom prostoru, u cilju promocije sporta, a ove godine i uz obaveznu primenu svih mera zaštite u aktuelnoj pandemiji.