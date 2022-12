Jeste li spremni za naš godišnji događaj YEYS!, na kom učenici iz cele Evrope govore o svom aktivnom građanstvu u participativnoj demokratiji? Ako jeste, pridružite nam se!

Ove godine će biti 14. izdanje Your Europe, Your Say! (Tvoja Evropa, tvoj glas!) (YEYS!) i nakon tri godine vraća se svom formatu učešća uživo. Zove se „Demokratski dijalozi mladih” a održaće se 23. i 24. marta 2023. godine.

S obzirom da će se događaj održati po isteku godine kojom dominiraju kriza u Ukrajini, pretnje mirnim režimima i nepredvidljivi društveni i ekonomski izazovi koji dovode do sistemskih promena, ovogodišnji događaj će se usredsrediti na to kako podići svest o demokratskim vrednostima, uz podsticanje kritičkog mišljenja, osnaživanje mladih i učešće mladih.

Tokom događaja, učenici će učestvovati u nizu radionica i interaktivnih aktivnosti kako bi mogli da osmisle preporuke koje će se dostaviti evropskim institucijama i kreatorima evropskih politika i odluka na visokom nivou.

Prijave su u toku, a mogu se prijaviti škole iz svih država članica EU i sedam zemalja kandidatkinja (Albanija, Moldavija, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska i Ukrajina). Ako ste profesor u srednjoj školi i predajete učenicima od 16-18 godina, pozivamo Vas da pošaljete prijavu za učešće na događaju YEYS 2023!.

Rok za prijave je 30. novembar 2022.

Kako se prijaviti:

Škole koje žele da učestvuju treba da popune prijavu preko internet stranice EESK.

Nasumično će biti odabrana po jedna škola iz svake zemlje. Od škola koje budu odabrane će se tražiti da izaberu tri učenika, po mogućnosti učenike pretposlednjeg razreda, da prisustvuju i učestvuju, kao i jednog profesora koji će rukovoditi njima.

U periodu uoči događaja, članovi EESK će posetiti svaku nominovanu školu da bi pripremili učenike i profesore za događaj. Pre tih poseta, školama će biti poslata dokumentacija i nastavni materijal.