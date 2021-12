Economic&Investment Plan for #WesternBalkans in action: today, works started on #PeaceHighway Nis-Pristina, section Nis-Plocnik. Improving connectivity & regional cooperation + boosting economy is key. Making real change on the ground! pic.twitter.com/MtF4uvBBnx

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 2, 2021