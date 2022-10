Učenici i nastavnici OŠ „Kosta Trifković“ iz Novog Sada ugostili su 36 učenika i nastavnika iz Belgije, Italije, Francuske i Španije, sa kojima učestvuju na Erasmus+ projektu Sol’ Arts.

Radi se o projektu Erazmus+ školskih partnerstava za razmenu “Students Observers Learn Astronomy And Run to Travel to Space” (Sol’Arts) kroz koji partneri nastoje da približe nauku učenicima putem kreativnih aktivnosti i rešavanja problema, promovišu evropski dijalog, ali i jačaju preduzetnički duh.

Izborom specifične teme – astronomije, povezaće se proučavanje različitih nauka i nastavnih predmeta – matematike, tehnike i tehnologije, engleskog jezika, umetnosti, istorije.

Projekat je neizmerno važan za popularizaciju nauke kod mladih, a njegov značaj prepoznali su i zvanični instituti i predstavnici zemalja partnera, pa su tako školsku priredbu povodom prijema inostranih učenika i profesora u Novi Sad, posetili i Vladimir Marinković, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu, Roberto Činkota, direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, Ana Isabel Regiljo Pelajo, šefica nastave Instituta Servantes i Tomas Mas, savetnik i konzul ambasade Belgije.

Zajednička nit projekta je stvaranje sunčanog sata u svim partnerskim školama, koji će biti dostupan širokoj javnosti: učenicima, nastavnicima, roditeljima i celokupnoj lokalnoj zajednici.

Pored izrade sunčanog sata, učenici će učestvovati u velikom broju raznovrsnih aktivnosti, kao što su izrada 3D modela Sunčevog sistema i sazvežđa, izrada makete površine Meseca, kvizovi, „Padlet“ i interaktivne mape o Sunčevom sistemu, izrada vremenske lente razvoja ljudskog poimanja kosmosa i planete na kojoj žive.

Inače, projekat Sol’ Arts promoviše STEM kroz astronomiju, proučava Sunčev sistem, sazvežđa, podstiče vršnjačko učenje i saradnju i naravno, upoznavanje kultura drugih naroda.

Važan cilj projekta jeste i uspostavljanje veze između predškolskih ustanova, nižih i viših razreda osnovne škole. Mališani će predstaviti svoju viziju svemira, a zatim učestvovati u aktivnostima koje su za njih kreirali stariji učenici.

Putem komunikacije sa učenicima iz partnerskih škola i učestvovanja u različitim zajedničkim aktivnostima i učeničkim razmenama, naši đaci će poboljšati svoje digitalne i jezičke veštine. Nastavnici će unaprediti metodologiju nastave prirodnih nauka i biti spremniji za prihvatanje interdisciplinarnog pristupa nastavi.

Tokom cele sedmice goste iz Evrope u Novom Sadu očekuju brojne aktivnosti, pa će tako posetiti i Gradsku kuću, gde će ih primiti gradski zvaničnici.