Fond za inovacionu delatnost poziva sve članove startap zajednice da se prijave za učešće u novom javnom pozivu Katapult programa akceleracije do 10. septembra 2024. godine. Kao lider u podršci ubrzanog razvoja startapa, Katapult nudi jedinstvenu priliku za sve inovativne startape koji žele da unaprede svoje poslovanje i osvoje globalno tržište.

Program obezbeđuje mentorstvo i savetovanje od strane iskusnih profesionalaca, povezivanje sa investitorima, edukativne programe, razmenu iskustva, korporativna partnerstva i značajnu finansijsku podršku do 300.000 evra. Katapult je dizajniran da pomogne startapima da dostignu svoj puni potencijal i brže se pozicioniraju na globalnoj sceni.

Više informacija o javnom pozivu pogledajte na sajtu eumogucnosti.rs.

Četvrti ciklus podrške Katapult programa omogućen je zahvaljujući udruženom partnerstvu Vlade Republike Srbije – Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Evropske unije i Svetske banke, što je dodatno osnažilo ambicije našeg inovacionog ekosistema da postane prepoznat i konkuretan kroz ovaj program.

Pokretanjem Katapult programa Srbija je postala poznata po rastućoj startap sceni i sveprisutnom entuzijazmu startap zajednice. Za tri godine, Katapult je ostvario značajne rezultate sa 61 podržanim startapom, čija je trenutna tržišna vrednost 255 miliona dolara. Ovi startapi su u roku od godinu dana od ulaska u Katapult prikupili preko 25 miliona dolara privatnih investicija. Interesovanje investitora raste, otvarajući nove mogućnosti za finansiranje i ulaganje u budućnost inovativnih startapa.

„Ono što smatram veoma impresivnim u srpskom startap ekosistemu je visok kvalitet tehnološkog talenta i izuzetni proizvodi koji se sada lansiraju zahvaljujući Katapult programu. Jedan od glavnih izazova sa kojim se ovaj eksosistem suočavao u prošlosti je to što srpski startapi nisu imali dovoljno iskustva u globalnom skaliranju biznisa, prodaji i marketingu. To se sada menja. Nadam se da ćemo u budućnosti viđati sve više srpskih startapa koji kreiraju proizvode za globalna tržišta“, ističe Majkl Conga, generalni partner u Fondu rizičnog kapitala Zero One Hundred, jednom od vodećih u Evropi sa predstavništvima u Pragu, Slovačkoj i na Kipru.