Koliko podkasta je previše podkasta?

Ovo je bilo jedno od pitanja na koja smo odgovarali pre tri godine. Tada, pre pandemije kovida 19, fenomen popularnosti ove forme tek je postajao zanimljiv teoretičarima medija i javnosti, ali prelazak na sve veće onlajn prisustvo ohrabrilo je nove kreatore da se isprobaju ispred mikrofona.

Konstantna popularnost podkasta najčešće se objašnjava relativno niskim troškovima, mogućnošću da se detaljnije analiziraju različite teme uz zanimljive sagovornike, često i uz video forme. Ipak, radio i dalje ima svoju vernu publiku, dok medijske kuće, novinari i voditelji nalaze nove načine da iskoriste tehnologiju za povećavanje mogućnosti najstarijeg medija.

O tome kako bitka za slušaoce između podkasta i radija izgleda u 2023. godini, u petak od 16 časova u EU info centru u Beogradu (Kralja Milana 7) razgovaraće:

Nebojša Višković, podkast Wish and Go

Dunja Jovanović, podkast FFM Platforma

Đurđa Timotijević, podkast U raljama osećanja

Dragan Ilić, moderator

Događaj je otvoren za javnost.